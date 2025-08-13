Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de Conserva de Alimentos em Icoaraci

A programação faz parte do projeto Elas Fazem o Pirão Render, voltada para quem deseja aprender ou aprimorar práticas artesanais

O Liberal
fonte

Em Salvaterra, primeira cidade a receber o projeto, a experiência reuniu mulheres de diferentes idades e histórias. (Foto: Ettiene Angelim)

Icoaraci será palco da Oficina de Conserva de Alimentos, iniciativa gratuita do projeto Elas Fazem o Pirão Render, premiado pelo edital PNAB – Cultura Alimentar. A formação é voltada a quem deseja aprender ou aprimorar técnicas artesanais com ingredientes 100% amazônicos, presentes na culinária paraense. A formação será neste sábado (16). As inscrições serão realizadas online, por meio do formulário oficial.

No cardápio de aprendizado estão geléias, picles, compotas, molho arubé e pão — todos feitos com ingredientes naturais, sem conservantes químicos, respeitando processos que garantem sabor, qualidade e durabilidade. A indicação é que os participantes levem potes de vidro, pois poderão transportar os alimentos produzidos na oficina para casa.

A trajetória do projeto teve início em Salvaterra, arquipélago do Marajó, e chega a Icoaraci para realizar a ação que faz parte da primeira etapa dos projetos no distrito. A oficina será conduzida por Auda Piani, pesquisadora e guardiã de saberes culinários que resgata receitas, modos de preparo e memórias que atravessam o tempo, e também contará com a participação de Antônia França Crafford e Maria de Fátima Nascimento, cozinheiras especialistas em compotas.

Mais do que ensinar receitas, o encontro propõe uma reflexão sobre a cultura alimentar como patrimônio imaterial, um campo onde o alimento é entendido como parte da identidade de um povo e como ferramenta para autonomia econômica. Ao conservar frutas, hortaliças e temperos, preserva-se também uma rede de valores: respeito à sazonalidade, aproveitamento integral, combate ao desperdício e estímulo à produção local.

Em Salvaterra, primeira cidade a receber o projeto, a experiência reuniu mulheres de diferentes idades e histórias, que compartilharam seus modos de fazer e aprenderam novas formas de transformar ingredientes em produtos que podem gerar renda. Agora, em Icoaraci, a proposta se renova com o mesmo espírito de colaboração, incentivo à criatividade e fortalecimento comunitário.

Veja como se inscrever

As inscrições para a oficina são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online no perfil @projetoentrepanelas ou pelo WhatsApp (91) 9834-7719. 

As vagas são limitadas e priorizam pessoas interessadas em somar à rede de saberes alimentares. A oficina será realizada neste sábado (16) Sábado, das 8h às 13h, na Casa do Artista. Rua Padre Júlio, 163.

A atividade integra uma série de ações que o Elas Fazem o Pirão Render vai realizar ao longo do ano, conectando memória, cozinha e sustentabilidade. Prêmio do edital PNAB – Cultura Alimentar. Gratuito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oficina de conserva de alimentos

icoaraci

belém

elas fazem o pirão render
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

NOVIDADE

Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém

Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital

04.08.25 16h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda