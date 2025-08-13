Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de Conserva de Alimentos em Icoaraci

Icoaraci será palco da Oficina de Conserva de Alimentos, iniciativa gratuita do projeto Elas Fazem o Pirão Render, premiado pelo edital PNAB – Cultura Alimentar. A formação é voltada a quem deseja aprender ou aprimorar técnicas artesanais com ingredientes 100% amazônicos, presentes na culinária paraense. A formação será neste sábado (16). As inscrições serão realizadas online, por meio do formulário oficial.

No cardápio de aprendizado estão geléias, picles, compotas, molho arubé e pão — todos feitos com ingredientes naturais, sem conservantes químicos, respeitando processos que garantem sabor, qualidade e durabilidade. A indicação é que os participantes levem potes de vidro, pois poderão transportar os alimentos produzidos na oficina para casa.

A trajetória do projeto teve início em Salvaterra, arquipélago do Marajó, e chega a Icoaraci para realizar a ação que faz parte da primeira etapa dos projetos no distrito. A oficina será conduzida por Auda Piani, pesquisadora e guardiã de saberes culinários que resgata receitas, modos de preparo e memórias que atravessam o tempo, e também contará com a participação de Antônia França Crafford e Maria de Fátima Nascimento, cozinheiras especialistas em compotas.

Mais do que ensinar receitas, o encontro propõe uma reflexão sobre a cultura alimentar como patrimônio imaterial, um campo onde o alimento é entendido como parte da identidade de um povo e como ferramenta para autonomia econômica. Ao conservar frutas, hortaliças e temperos, preserva-se também uma rede de valores: respeito à sazonalidade, aproveitamento integral, combate ao desperdício e estímulo à produção local.

Em Salvaterra, primeira cidade a receber o projeto, a experiência reuniu mulheres de diferentes idades e histórias, que compartilharam seus modos de fazer e aprenderam novas formas de transformar ingredientes em produtos que podem gerar renda. Agora, em Icoaraci, a proposta se renova com o mesmo espírito de colaboração, incentivo à criatividade e fortalecimento comunitário.

Veja como se inscrever

As inscrições para a oficina são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online no perfil @projetoentrepanelas ou pelo WhatsApp (91) 9834-7719.

As vagas são limitadas e priorizam pessoas interessadas em somar à rede de saberes alimentares. A oficina será realizada neste sábado (16) Sábado, das 8h às 13h, na Casa do Artista. Rua Padre Júlio, 163.

A atividade integra uma série de ações que o Elas Fazem o Pirão Render vai realizar ao longo do ano, conectando memória, cozinha e sustentabilidade. Prêmio do edital PNAB – Cultura Alimentar. Gratuito.