Estado e Prefeitura iniciam serviços de conservação e zeladoria em Belém

O Governo do Pará e a Prefeitura de Belém iniciaram, nesta terça-feira (15), uma grande ação de serviços de conservação e zeladoria urbana em vias públicas de Belém. A Operação “Tapa Buraco” vai garantir uma série de serviços destinados a melhorar a estrutura urbana de ruas da capital.

A ação terá serviços de roçagem manual e mecânica nas ruas; varrição, limpeza e desobstrução de rede de drenagem; demolição e construção de calçadas e meios-fios; ação tapa-buraco; pavimentação; recuperação de tubulação de drenagem e esgoto; plantio de grama e poda de árvores em mais de 200 ruas, travessas, passagens e avenidas.

Durante o lançamento da ação, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, afirmou que o governo do Estado soma esforços com a gestão municipal para esses serviços de zeladoria. “Essa ação visa melhorar o ir e vir das pessoas e do transporte. Por meio dessa operação, o Governo se soma com mais 10 equipes, que vão nos permitir acelerar serviços e acabar com problemas de buracos na cidade de Belém. Toda a cidade está passando por esse momento de transformação, e essa ação vai cobrir todos os distritos da capital”, informou a vice-governadora.

O prefeito de Belém, Igor Normando, destacou a importância da parceria entre Estado e Município em prol da melhoria da qualidade de vida da população de Belém. "Essa parceria com o governo mostra a importância que tem quando os dois poderes se juntam. Já estamos fazendo a pavimentação de mais de 200 ruas da nossa cidade, principalmente nas áreas que mais precisam. Agora, o governo se junta para que possamos melhorar o tráfego e levar ainda mais qualidade de vida para a nossa população", frisou o gestor municipal.

Expectativa - Os serviços começaram na Travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, onde as equipes e os maquinários utilizados durante a operação ficaram concentrados.

A comerciante Carliene Tavares acompanhou a mobilização das equipes, e disse que espera melhorias para a Pedreira. “Há uns anos não acontecia esse tipo de ação. A gente espera uma melhora bem significativa para o bairro e para a nossa rua. Hoje, a gente vê que está tendo melhorias, e esperamos que melhore bastante”, contou.

Segundo o cobrador Pedro Sousa, a cidade estava precisando desse tipo de ação. “Não só aqui na Lomas, mas, toda a cidade necessita muito desse serviço. Essa ação é muito boa. É importante que o Governo e a Prefeitura zelem pelas ruas, e por todos nós”, acrescentou.