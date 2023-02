Estações do BRT fecham provisoriamente nesta terça-feira (21) em Belém

As estações do sistema BRT estarão fechadas provisoriamente nesta terça-feira (21) na capital paraense. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o motivo é por conta do Carnaval. O serviço retorna normalmente a partir da próxima quarta-feira (22).

Semob informou que a única estação que funcionará é a do Terminal Mangueirão, das 5h às 23h de terça (21), com veículos adentrando e se deslocando pela pista lateral do terminal. Além disso, a frota que atende ao Paricás fará ligação direta com São Brás.