Estacionamento irregulares: moradores relatam transtornos no trânsito da Bernardo Sayão

Os estacionamentos irregulares em Belém afetam centenas de pessoas todos os dias. Considerado um dos problemas crônicos da capital paraense, as vias ficam repletas de carros, motos e até caminhões que param em calçadas e outros locais indevidos. De acordo com os moradores de vários bairros, os transtornos são registrados em qualquer hora do dia e acabam até mesmo ocasionando acidentes. Um dos pontos críticos é na avenida Bernardo Sayão, entre as avenidas Perimetral e José Bonifácio, no bairro do Guamá.

Na manhã da segunda-feira (28/,08), ao transitar por Belém, foi possível observar os problemas causados por veículos que ficam estacionados irregularmente e atrapalham a vida de motoristas e pedestres da capital. Seu Odivaldo Gonçalves Pinheiro é morador da avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, há mais de 15 anos. De acordo com ele, o risco é grande para quem é morador e também para quem precisa trafegar pela via.

“Esse estacionamento causa um trânsito e um problema aqui. As carretas fecham aqui a rua, ficam na frente do espaço do pedestre, então quem sofre somos nós, há muito tempo. A gente queria que, se pudesse, alguém viesse resolver essa situação, nem que fosse esse problema das carretas pesadas. Não deveria ter aqui no nosso espaço, em cima das calçadas. A gente não pode nem se locomover”, diz o aposentado.

Odivaldo Gonçalves Pinheiro (Imagem: Igor Mota)

Odivaldo fala que a questão dos veículos pesados estacionados em locais indevidos chegaram a causar acidentes fatais na área e que nenhuma fiscalização ocorreu no local. “Já até aconteceu morte. A carreta tava encostada ocupando o espaço que já é estreito e o rapaz meio na moto e acabou colidindo por trás do caminhão. Ele ‘voou’ distante e já caiu morto. Antes ainda era só uma via. Hoje que são duas pistas, a gente achou que ia melhorar, mas acabou piorando. Isso criou mais problema para gente daqui e não vem um agente (de trânsito) ver a situação”, declara.

Medo e apreensão

Ronald Castro é outro morador da Bernardo Sayão que denuncia a situação causada pelos veículos estacionados inadequadamente na via. Ele afirma ter medo de mostrar o rosto e acabar sofrendo represálias de algum dos motoristas de caminhão que não parecem se importar com os transtornos na área.

“Isso já é crônico. Os motoristas que estacionam em locais proibidos parecem não se importar com a situação e a gente não vê a Semob por aqui fazendo a fiscalização também. É rotineiramente, todo dia tem essa confusão. Geralmente piora na hora do almoço ou quando os navios chegam nos portos. Eles não respeitam e fecham a segunda faixa da pista, então não passa nada. Eu tenho até medo de falar muito porque tenho carro e sempre passo por aqui. Fico com receio de alguém fazer algo para me prejudicar”, relata.

O morador diz que o público que mais sofre com a situação acaba sendo os pedestres e quem passa de ônibus pelo local. “Antes era só uma pista e engarrafava tudo. Agora que são duas pistas e quatro faixas e continua engarrafando já que eles ocupam os dois lados. As pessoas que usam ônibus passam meia horas, até uma hora parado ai. Quem tem carro próprio e conhece as transversais ainda pega uma fuga, mas o coletivo não consegue”, conta Ronald Castro.

A redação integrada de O Liberal entrou com contato com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e aguarda posicionamento.

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), em regra geral, a carga e descarga de bens e mercadorias é permitida nos locais onde não exista a regulamentação proibitiva. “O estacionamento na avenida Bernardo Sayao é livre, exceto nos locais sinalizados com placas de proibido estacionar ou aqueles previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como por exemplo, em frente de via rebaixada para entrada e saída de veículos”, diz a nota enviada à Redação Integrada de O Liberal.

Com relação a fiscalização, a Semob reforça que ocorre por meio de rondas nos principais corredores de tráfego da cidade, com agentes em viaturas e em motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir imprudências e infrações de trânsito, como exemplo, o estacionamento irregular e o proibido pela sinalização.

“Essa fiscalização abrange a avenida Bernardo Sayão e será intensificada na via. Mediante flagrante é lavrada autuação e dependendo do caso, faz a remoção em conformidade com o CTB. Como resultado dessas fiscalizações, de janeiro até início de junho de 2023, já foram feitas 120 autuações na Bernardo Sayão e, inclusive, por estacionamento proibido”, informa o comunicado.