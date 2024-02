Escolas de samba e blocos de Belém recebem R$ 1,5 milhão durante o 'Esquenta - Carnaval Sustentável'

Na noite desta quinta-feira (15), o Governo do Estado fez o repasse de recursos, no valor de R$ 1,5 milhão, a título de subvenção para a realização do desfile oficial das escolas de samba de Belém. O 'Esquenta - Carnaval Sustentável' ocorreu na Praça do Povo, no Centur, com shows musicais e apresentações das escolas de samba.

O “Carnaval Sustentável” é um projeto construído juntamente com as Escolas de Samba Associadas de Belém e tem por finalidade a implementação de políticas sustentáveis, de conscientização e reaproveitamento. A ideia é fortalecer a cadeia envolvida no reaproveitamento de alegorias e fantasias para que, no próximo ano, quando Belém receberá a Conferência das Nações Unidas Sobre o Clima (COP 30), essas agremiações possam levar para a avenida temas alinhados à sustentabilidade e à Amazônia.

VEJA MAIS

“É uma alegria poder participar desse momento em que estamos formalizando o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Cultura, da Fundação Cultural do Pará e do Banpará. Este ano nós estamos apoiando essa iniciativa com R$ 1.550.000,00, que serão disponibilizados para custear o nosso Carnaval, que enfrenta tantas adversidades. Também quero assumir um compromisso aqui: deixar como legado do nosso governo a Cidade do Samba, um local pra vocês planejarem durante o ano todo o Carnaval da nossa capital”, disse o governador Helder Barbalho.

O repasse da subvenção para o 'Carnaval Sustentável' contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e da secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal. (Foto: Agência Pará)

“O Governo do Estado reafirma o seu compromisso com a valorização e o fortalecimento da cultura popular no repasse de R$ 1.550.000,00. O carnaval de rua também é parte desse impulso gostoso, coloca a nossa gente na alegria, na festa, na celebração desse calendário cultural tão importante no nosso estado. Esse é o carnaval da sustentabilidade, um compromisso que as escolas de samba assumem com a educação ambiental, já preparando o nosso carnaval sustentável para 2025, quando vamos ter um Carnaval totalmente dedicado aos temas que dizem respeito à COP 30 e à responsabilidade ambiental”, afirmou a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal.

“Este ano nós vamos plantar a semente do Carnaval sustentável, que é um carnaval com responsabilidade ambiental. Uma iniciativa inédita, abraçada pelo Governo do Estado e que, daqui para frente, tem tudo para ser um espetáculo que vai chamar a atenção do Brasil e do mundo”, de​clarou Fernando Guga, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA).

A Liga Paraense das Agremiações Carnaval (LIPAC), que representa as Escolas de Samba do 2º e 3º grupo de Belém; a Liga de Blocos e Escolas de Samba de Icoaraci (Libesi); e as Escolas de Samba Associadas (ESA), que representa o grupo especial de Belém, foram as agremiações beneficiadas. Para além da subvenção, a Secult constrói junto com as escolas de samba a estratégia de ampliação da prática sustentável no Carnaval de Belém.

“A gente fica muito feliz. O Carnaval é a maior festa popular do mundo, então que bom que o Governo do Estado entende que todo centavo investido nessa festa volta para a sociedade, seja em serviço, seja no pagamento das pessoas, dos barracões, seja no comércio... Então o carnaval agrega, inclui, acolhe e gera emprego e renda”, concluiu Fernando.

As escolas de samba apresentaram um cortejo com sambas emblemáticos sobre o Pará. A noite também contou com o show “Roda de Samba Enredo” com Bruno Costa, Luizinho Moura e Fábio Moreno; e de Brenda Moraes.