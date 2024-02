Carnaval 2024: bloco 'Rabo do Peru' leva mais de 300 mil pessoas para ruas de Icoaraci

O tradicional bloco Rabo do Peru, que sai às quartas-feiras de cinzas, no distrito de Icoaraci, em Belém, levou milhares de foliões pelas ruas da Vila Sorriso. Esse ano, o cortejo completou 29 anos e trouxe como tema a COP 30. A programação do bloco iniciou por volta das 14h, com distribuição de sopa; depois, o cortejo iniciou na rua Soledade e percorreu a 15 de agosto, travessa Berredos, corredor da folia, finalizando na travessa Pimenta Bueno. O bloco foi realizado com o apoio da Prefeitura de Belém e da Distrital de Icoaraci, e integra o calendário de eventos do Circuito Icoaraci Folia. Após a conclusão do bloco, a população ainda pode desfrutar de um show gratuito da banda Mizerê.

Como todos os anos, o Rabo do Peru arrastou milhares de foliões. Foram estimados mais de 300 mil brincantes na festa, conforme as medições no ano passado, que calcularam quatro pessoas por metro quadrado na avenida.

A artista visual Raquel Santiago, 31, participou do bloco pelo segundo ano e diz que não pretende mais faltar. "Eu adoro esse bloco e quero sempre participar". A jovem, moradora do bairro do Tapanã, colocou a fantasia de Rainha de Copas e se jogou na folia ao lado da mãe.

A avenida Quinze de Agosto, onde o trio elétrico do bloco faz o percurso, esteve cheia de foliões que se divertiam com as mais variadas e criativas fantasias de carnaval e com um público de todas as idades.

O bancário Victor Hugo decidiu se fantasiar de Zé Gotinha no carnaval este ano (Foto: Amanda Martins/ O Liberal)

Fantasiado de Zé Gotinha, Victor Hugo, 29, decidiu se vestir do icônico personagem das campanhas de vacinação do país por achar que ele estava sumido nas últimas reviravoltas do país e tinha que voltar.

"O Bloco do Peru é um bloco tradicional e muito divertido e achei o mais divertido do carnaval da cidade esse ano. Eu acho que o Zé Gotinha precisava de uma folga, vir um pouco pro rock, descansar e beber uma cervejinha", comentou o bancário.

Icoraci é tomada pelo tradicional Bloco Rabo do Peru (Foto: Cristiano Martins / O Liberal)

O fundador do bloco, Marcus Moraes, também conhecido como "Marquinhos do Peru", conta que o tema desse ano faz uma analogia entre o aniversário do "Rabo do Peru", que completa 29 anos em 2024, com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP.

"Para você ver a nossa cartada, veio até o sheik em cima do peru, para demonstrar que não é só Azerbaijão que vai fazer a COP, nós também já estamos fazendo a prévia. O enredo faz essa analogia: COP-29 no Azerbaijão, longe do nosso torrão. Quando eu fizer 30, a minha suscinta Belém receberá a COP-30", recitou ele.

O fundador do bloco, Marcus Moraes (Cristino Martins/ O Liberal)

Ele conta que é sempre uma emoção colocar o bloco nas ruas, mesmo após quase três décadas de tradição. "Todo tempo é inovação e a gente tem que vivenciar cada segundo de nossas vidas, porque o amanhã a Deus pertence. E nós somos da cultura, pela cultura e para a cultura", afirma Marcos.

O tradicional festejo contou, ainda, com atrações regionais, como: banda Portal do Arrocha; Gabizinha do Arrocha; Luiz Lima, Grazi Duarte, Moneira do Arrocha e banda Mizerê.

População que ficou na cidade aproveitou para se divertir no bloco (Cristino Martins / O Liberal)

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, os foliões em Icoaraci também puderam curtir o feriado de Carnaval ao som dos artistas regionais, entre eles: Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade), Steve Pegada, Big Band DBL, Super Pop New Geration, Markinho Duran, Thiago Costa, Vem Pro Rolê, Miro Marks e Victoria Pinheiro. Um dos destaques da programação foi o show de Gaby Amarantos, que colocou todo mundo para dançar no corredor da folia.