Bloco 'Rabo do Peru' promete levar mais de 300 mil pessoas para a avenida

A quarta-feira de Cinzas, que em muitas cidades significa o fim das festas de carnaval, em Belém tem outra conotação, graças à agitação de um dos maiores blocos de rua do Pará: o Rabo do Peru, no distrito de Icoaraci. A programação do bloco inicia às 14h, com distribuição de sopa; depois segue o cortejo que inicia na rua Soledade e termina na travessa Pimenta Bueno.

O Rabo do Peru é um verdadeiro evento de carnaval em Belém, que todos os anos arrasta milhares de foliões pelas ruas do distrito de Icoaraci. Neste ano, o bloco traz como tema a COP 29, em comemoração aos 29 anos de sua fundação.

Marcos Moraes, mais conhecido como Marquinho do Peru, é o presidente e fundador do bloco. Aos 70 anos, ele esbanja vigor e alegria ao falar sobre o Rabo do Peru, uma de suas grandes paixões.

“A gente sempre encontra dificuldades, mas todos os anos o Rabo do Peru acontece, porque esse bloco já faz parte da cultura do Pará e ainda gera emprego e renda para muita gente, não só de Icoaraci, mas de tudo que é lugar da Região Metropolitana de Belém”, conta o carnavalesco.

Segundo o presidente do bloco, a estimativa é que mais de 300 mil pessoas participem da festa do Rabo do Peru, conforme as medições realizadas no ano passado, que calcularam quatro pessoas por metro quadrado na avenida.

Os foliões usam da criatividade para se fantasiarem de diversas formas durante a festa (Foto: Filipe Bispo)

O arrastão do Rabo do Peru contará com uma música tema neste ano, composta pelo próprio Marquinho do Peru. Ele conta que se inspirou na Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP) para criar a canção.

Em celebração ao nosso bloco, eu tive uma sacada. Criei uma música sobre a COP 29, porque o Rabo do Peru faz 29 anos também. Então o nosso samba tema sobre a COP 29 e também a COP 30, que teremos a honra de ser aqui em Belém”, explica o presidente do bloco.

A festa do Rabo do Peru começa pontualmente às 14h, com a distribuição da sopa de mocotó do peru, um prato já tradicional nesses 29 anos de folia. Logo em seguida, o bloco parte para um longo percurso, tendo como destaque o carro alegórico que traz a icônica réplica de um Peru gigante pela avenida. Os foliões têm como trajeto a rua Soledade, 15 de agosto, travessa Berredos, corredor da folia e travessa Pimenta Bueno.

Durante este trajeto, o Rabo do Peru distribui sua festa através de dois trios elétricos, cinco carretinhas sonorizadas, e um trenzinho com capacidade para 200 pessoas, que inclusive terá um vagão com acessibilidade para pessoas com deficiência.

Marquinho do Peru salienta que haverá muitas novidades para os foliões que participarão da festa neste ano, no entanto, uma coisa permanecerá igual: a animação contagiante do bloco.

“Não tem dinheiro que pague eu ver a felicidade das pessoas, inclusive daquelas que ganham um dinheiro pra sustentar sua família. E isso que faz eu lutar e não largar o Rabo do Peru. Eu considero esse o maior bloco de rua do Brasil, se alguém discordar, que prove o contrário!”, desafiou ele aos risos.

PROGRAMAÇÃO

O Bloco Rabo do Peru é realizado através do apoio da Prefeitura de Belém e da Distrital de Icoaraci, e integra o calendário de eventos Circuito Icoaraci Folia. Na quarta-feira (14), após a conclusão do bloco, a população contará ainda com o show gratuito da banda Mizerê.

Na segunda-feira (12) e terça-feira (13), os foliões em Icoaraci também puderam curtir o carnaval ao som de grandes artistas de diversas gêneros musicais, entre eles: jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade), Steve Pegada, Big Band DBL, Super Pop New Geration, Markinho Duran, Thiago Costa, Vem Pro Rolê, Miro Marks e Victoria Pinheiro. Um dos destaques da programação foi o show de Gaby Amarantos, que colocou todo mundo para dançar no corredor da folia.

SERVIÇO

Bloco Rabo do Peru

Data: Nesta quarta-feira, 14 de fevereiro

Hora: a partir das 14h

Trajeto: Sai da rua Soledade e termina na travessa Pimenta Bueno, passando pelo corredor da folia (travessa Berredos)