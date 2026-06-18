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ESA lança calendário e tema do Carnaval de Belém 2027 no Mercado de São Brás

Desfiles ocorrem em fevereiro na Aldeia Amazônica David Miguel; evento marcou o lançamento do tema "Carnaval das Águas" e teve presença da Beija-Flor de Nilópolis

Eduardo Rocha
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Escolas de samba animaram o Mercado de São Brás, no lançamento da programação e tema para o Carnaval 2027 (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

As Escolas de Samba Associadas (ESA), entidade que reúne seis agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Belém, lançou na noite da última quinta-feira (18) o calendário de eventos e o tema "Carnaval das Águas" para 2027. O lançamento oficial ocorreu em um evento no Mercado de São Brás, no centro de Belém.

 

A programação contou com a presença de sambistas das agremiações e de dirigentes da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, do Rio de Janeiro. Os desfiles das escolas para o público estão previstos para 19 e 20 de fevereiro de 2027, na Aldeia Amazônica David Miguel, localizada na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. A coordenação do lançamento esteve a cargo de Fernando Guga, presidente da ESA.

 

Os ensaios técnicos das escolas de samba serão realizados em 16 e 17 de fevereiro, antecedendo os desfiles nos dias 19 e 20 do segundo mês de 2027. As escolas que integram a ESA são: Acadêmicos do Samba da Pedreira, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Boêmios da Vila Famosa, Mocidade Olariense, Bole Bole e Escola de Samba da Matinha.

image Fernando Guga: escolas do Grupo Especial começam a caminhada para os desfiles do Carnaval 2027 em Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Paulo Roberto Pinto, mais conhecido como Chico da Embaixada, presidente da escola Embaixada de Samba do Império Pedreirense, destacou que "a partir da definição desse calendário as escolas podem dar indício aos trabalhos para o Carnaval". "Quanto mais cedo nós começarmos a desenvolver o Carnaval, a gente consegue apresentar um espetáculo melhor", disse Chico, adiantando que, na segunda-feira (22), a Embaixada anunciará o seu enredo 2027.

Das Águas

A proposta da ESA para o Carnaval 2027 foi apresentada por meio de um vídeo exibido no evento desta quinta-feira. "A gente vai levar esses temas (relacionados à água) não só para as quadras das escolas de samba, como também nos próprios núcleos da UFPA, reunindo tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade carnavalesca e a sociedade geral", destacou Fernando Guga. Além da roda de samba com participação de brincantes das escolas, o evento contou com uma palestra sobre o tema a cargo do pedagogo Jenijunio dos Santos, da rede municipal de Ensino de Belém e professor de Pedagogia da Fibra. 

Beija-flor

Os enredistas Bruno Laurato e Vivian Pereira, e mais Ana Paula Gomes, de Projetos Especiais, e Vitor Sales, diretor comercial da escola Beija-Flor de Nilópolis, participaram do evento da ESA. Essa comitiva esteve nos últimos dois dias tratando do enredo 2027 da agremiação ("Zeneida Lima: o sopro do pó de louro"), em homenagem à pajé paraense Zeneida Lima. A comitiva esteve na quarta-feira (17) em Soure, no Marajó.

"Estivemos em Soure, com Dona Zeneida, dando continuidade ao processo de pesquisa do nosso enredo para o desenvolvimento pelo nosso carnavalesco", disse Vivian. Bruno Laurato destacou que o evento da ESA é um momento especial para as escolas de samba de Belém. "Eu achei muito bacana estar aqui neste momento, por falar do Pará, por estar aqui; é uma forma de abraçar a cultura brasileira", arrematou.

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esa lança calendário e tema para carnaval 2026
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