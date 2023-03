Enem: curso preparatório gratuito oferta vagas para moradores do bairro do Bengui, em Belém

O Movimento República de Emaús, em parceria com a Rede Emancipa Belém e Ananindeua — movimento social de cursinhos populares pré-universitários —, está com inscrições abertas para o curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com foco nos moradores do bairro do Bengui, em Belém. O projeto pretende contemplar 80 alunos. Os interessados devem se inscrever de forma online até o próximo dia 6 de março. As inscrições iniciaram no último dia 27 de fevereiro.

Haverá duas etapas para seleção, distribuídas em inscrição on-line e entrevista presencial com perguntas socioeconômicas, políticas e culturais sobre o candidato. As aulas presenciais iniciam no final de março para os aprovados no processo seletivo. Será aos sábados, das 8h às 15h, na sede do Movimento República de Emaús, localizada na avenida Padre Bruno Sechi, nº 17, no bairro do Bengui. Maiores informações podem ser obtidas por meio do telefone (91) 98432-6063 ou via e-mail: redeemancipabelem@gmail.com.

VEJA MAIS

A coordenadora executiva do Movimento de Emaús, Cleice Maciel, detalha que haverão duas turmas com 40 alunos cada. Segundo ela, entre as disciplinas a serem ministradas estão: Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Sociologia, História, Geografia, Redação e Literatura. Ela enfatiza que o objetivo é ofertar um cursinho de qualidade para a comunidade, principalmente para jovens de baixa renda e que precisam trabalhar para garantir a sobrevivência da família. Cleice lembra ainda que essa é uma forma de fazer com que eles acreditem que "podem mais".

"O Emaús é um espaço de referência na comunidade, além de ter salas amplas e adequadas para os cursos. A ideia surgiu porque nós temos o programa de aprendizagem, em que meninas e meninas do ensino médio, trabalham como adolescentes aprendizes empresas que são conveniadas ao movimento. Então, eles estudam na escola quatro horas diárias e quatro horas eles estão nas empresas ou em atividades de formação no Emaús. A maioria deles reclamam que não conseguem tempo para fazer um cursinho pré-vestibular. Eles se sentem cansados para estudar em casa sozinhos. Aí eles sempre reclamam que gostariam de fazer cursinho para ter mais oportunidade no vestibular. Nós decidimos que iríamos estimular esse estudos aos finais de semana no Emaús", relatou Cleice.

"A ideia é oportunizar essas atividades na comunidade. Eles precisam acreditar [os jovens] que eles podem mais que um curso técnico. O movimento tem essa preocupação, é a nossa luta: garantir que essa juventude possa ter oportunidades. Então, a ideia do cursinho e do Emancipa casa muito bem, porque o Emancipa vai oportunizar a juventude da periferia uma atividade educativa de preparação para o Enem", afirmou.

Serviço

Inscrições para o cursinho popular pré-universitário - Movimento República de Emaús e Rede Emancipa Belém e Ananindeua

Período de inscrições: 27 de fevereiro a 6 de março

Inscrição: online

Etapas: inscrição on-line e entrevista presencial com perguntas socioeconômicas, políticas e culturais

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)