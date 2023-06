Enem começa inscrição nesta segunda-feira (5)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) abre inscrições a partir desta segunda-feira (5). Interessados em participar do certame, cujas provas terão aplicação nos dias 5 e 12 de novembro próximo, têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na ‘Página do Participante’. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o cronograma e as regras para o Enem 2023 estão no edital publicado no início deste mês de junho.

O edital apresenta as datas e os horários do exame, e o texto também detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) traz também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso.

Conforme o edital, os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.