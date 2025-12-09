Enem 2025: solicitação de reaplicação em Belém, Ananindeua e Marituba vai até 12 de dezembro

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que necessitam solicitar a reaplicação do exame têm prazo entre 8 e 12 de dezembro, até às 12h (horário de Brasília). O pedido deve ser realizado pela Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem pode solicitar?

A reaplicação pode ser solicitada por aqueles que enfrentaram problemas logísticos, como: falhas de energia, desastres naturais ou erros de procedimento, além de casos de doenças infectocontagiosas previstas no edital, como covid-19, varíola dos macacos, influenza, sarampo, rubéola, meningites e varicela. É necessário apresentar documento comprobatório com data coincidente com o dia da prova.

Para os demais inscritos no país, o período geral para solicitar a reaplicação do Enem 2025 terminou em 21 de novembro. No entanto, em decorrência da realização da COP 30 em Belém, o exame na capital paraense teve uma data especial, e o prazo para solicitar reaplicação foi estendido até 12 de dezembro.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, finalizou o segundo dia de provas do Enem 2025 nas cidades paraenses no domingo, 7 de dezembro. Os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba realizaram as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Candidatos com pedidos de tempo adicional aprovados receberam 60 minutos extras para concluir a prova. Aqueles que solicitaram vídeo prova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) tiveram um acréscimo de 120 minutos no tempo de aplicação.