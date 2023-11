Enem 2023: sol e tempo firme devem marcar o primeiro dia de prova, prevê Inmet

Os candidatos que irão realizar o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — com mais de 220 mil estudantes no Pará nesta edição da prova — neste domingo (5), vão contar com um tempo firme e muito sol em Belém e Região Metropolitana, como aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O esperado é que não haja chuvas ao longo do dia. A previsão do Inmet ainda prevê umidade máxima de 95% e mínima de 55%.

VEJA MAIS

Segundo o meteorologista Sidney Abreu, do 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme) do Inmet, o El Niño tem caracterizado esse tempo quente e sem chuva nas principais regiões do Pará. “A previsão para domingo é de céu com poucas nuvens pela manhã, nublado pela parte da tarde e poucas nuvens à noite. A temperatura será de 24ºC a mínima e 35ºC a máxima”, explica. A mesma condição de tempo firme poderá ser observada nas regiões do Nordeste, Marajó e Noroeste do Pará, como adianta Sidney.

Já em outras regiões do estado, é ideal que os candidatos estejam atentos antes de sair de casa para evitar surpresas ao se deslocar para o local de prova ou até mesmo na hora de retornar. “Para o sudeste e sudoeste teremos previsão de chuvas isoladas com temperaturas entre 24 e 38 graus celsius a mínima e máxima, respectivamente”, completa o meteorologista, enfatizando que as temperaturas devem se manter amenas.

Ainda para o dia da prova, é recomendado que os candidatos optem por vestimentas mais leves por conta do sol, como detalha o meteorologista José Raimundo Abreu de Sousa, também do 2º Disme. “Os candidatos devem ir com roupa leve, porque a tendência é ficar o dia todo com céu claro, parcialmente nublado, com muito sol e as temperaturas atingirem 35,5 graus, entre 11 horas e 14 horas da tarde. Então, a previsão é de não ter chuvas”, completa José Raimundo.