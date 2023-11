Enem 2023: missa das canetas abençoa candidatos para o exame, em Belém

Na reta final da contagem regressiva para o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, algumas paróquias e colégios de Belém estão promovendo missas, onde os participantes poderão levar e receber as canetas para serem benzidas. Na manhã desta sexta-feira (03), a programação foi na Capela do Colégio Santo Antônio, no bairro Campina, que celebrou uma missa às 12h, presidida pelo Bispo auxiliar Dom Paulo.

O Bispo reforçou a ideia de que os alunos estão preparados para a realização do exame: “O terreno foi trabalhado ontem, antes de ontem, todos os outros dias”, disse o bispo Dom Paulo ao declarar bênçãos aos alunos.

A aluna Juliana Paraense, 17, que já participou de outra edição do Enem como treineira, conta que o apoio da instituição, realizando um cronograma especializado, fez com que os alunos se sentissem preparados. Para a aluna, que participa da missa das canetas pela primeira vez, o momento foi essencial. “É um momento importante, porque a gente vê a credibilidade que a escola tem, é um apoio a mais para nos sentirmos mais confiantes”, declara.

O aluno Loui Braga, 17, que também já realizou o Enem como treineiro e participa da missa pela primeira vez, relata que a preparação para a prova foi muito cansativa. “Foi muito árduo o trabalho que eu fiz o ano inteiro; não só esse ano, mas também durante todo o ensino fundamental e médio ralei bastante para aprender muito”, diz Loui.

Para Loui, participar da missa foi necessário para adquirir tranquilidade. “Estamos muito tensos, muito ansiosos e estressados, então, é importante participar desse momento para tranquilizar a gente, deixar mais calmo” expõe.

Na véspera da prova, os alunos buscam apenas uma coisa: relaxar. Juliana diz que já estudou muito durante o ano e que pretende descansar. “Vou tentar descansar muito nesses dias para poder ir para a prova mais relaxada”, afirma. Já Loui planeja se divertir um pouco. “[Vou] sair com os amigos e com a família, além de praticar alguns exercícios como, por exemplo, respiração”, conta.

O professor de história Aldair Pereira cita que a missa antecede apenas o primeiro dia de prova e que a celebração é um momento muito especial e emocionante. “Nós estamos em um período muito importante para os nossos estudantes, então a fé e a espiritualidade são essenciais para que eles tenham tranquilidade e serenidade, além de confiança em si mesmos e em Deus para o dia da prova”, afirma.

Durante todo o processo letivo, a escola busca aconselhar e criar um ambiente de acolhimento para os alunos. “Normalmente, nós conversamos com eles sobre a tranquilidade e a confiança”, conclui o professor.