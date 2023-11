Enem 2023: aulão pré-Enem prepara candidatos para a prova de matemática, em Belém

Nesta quarta-feira (8), próxima do segundo domingo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, foi realizado um aulão de revisão e preparação para a prova de Matemática e Suas Tecnologias, como forma de desmistificar a temida prova de matemática. O aulão idealizado pelo professor Leopoldo Moura, de Belém, começou nesta quarta e segue até sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Nesta quarta, no turno vespertino, participaram 160 estudantes.

De acordo com o professor, que está há 23 anos no ramo da docência, os alunos estão em uma maratona intensa e agora nessa reta final é período de imersão. O professor explica que aborda o conteúdo, neste período, além de reforçar a preparação, como forma de trocar estratégias finais de estudo. “É uma preparação ao longo do ano, você tem que estimular no aluno [para] que ele crie todas as competências viáveis que o Enem cobra e estimular as habilidades corretas para que ele consiga fazer uma prova coerente”, conta.

Professor Leopoldo Moura diz que os alunos estão em uma maratona intensa e agora nessa reta final é período de imersão (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

São variados os assuntos que podem ser abordados na prova. De acordo com o professor Leopoldo, alguns temas considerados chave são:

“A prova é separada em 7 competências que se distribuem em álgebra, geometria e aritmética. O aluno tem que entender que o corpo central da prova do Enem, o grande pilar da prova, se chama proporção. O aluno tem que ter uma noção do dia a dia, noção de proporção, de porcentagem, coisas que você usa no dia a dia”, exemplifica.

Para lidar melhor com as questões mais difíceis e com o tempo, o educador indica começar a resolver as questões mais fáceis e caso o aluno perceba que está tendo dificuldade, não perca tempo e, neste caso, deve pular a questão. “O Enem vai te qualificar em relação a coerência da resolução. Então se você errar uma questão fácil e acertar uma difícil, isso de nada vale, pelo contrário, a nota pode ser reduzida”, pondera.

O docente enfatizou a importância de participar de aulões para lembrar dos principais tópicos e confirmar se eles estão na mente do aluno e, também, “o principal é levantar a moral do aluno, fazer ele se sentir confiante, fazer com que ele congrace com os amigos e que saiam daqui motivados com o espírito que valeu a pena passar esse ano”, complementa.

Candidatos inscritos no Enem participam de aulão de revisão para a prova de Matemática e Suas Tecnologias (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Estudantes

Buscando cursar Medicina, o estudante Pedro Paiva, 20, que participou do curso na tarde desta quarta-feira, análise combinatória e probabilidade são os tópicos mais desafiadores da prova de matemática e tem se preparado com a ajuda dos professores e resolução de questões. Para manter a calma nessa reta final, o estudante diz que:

“Primeiramente, tenho priorizado a minha saúde mental, com muito descanso e fazendo atividades de lazer, mas também revisando tópicos que tenho uma certa dificuldade para justamente não esquecer”, conta.

Já para a estudante Julia Brasil, 17, que também participou do curso nesta quarta, e pretende cursar Medicina, os assuntos mais difíceis são estatística e porcentagem. “São questões básicas que você tem que acertar na prova, mas são sempre questões bem chatinhas”, avalia a aluna.

Professor Leopoldo Moura realiza aulão de preparação para a prova de Matemática, em Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Julia fala que tem feito a resolução de questões como preparação para lidar com os desafios, além de tirar dúvidas com o professor. A estudante conta que usa como tática de gestão de tempo na prova a intercalação de matérias, resolvendo os assuntos que já sabe.

A confiança se torna essencial para os candidatos e, para isso, manter a calma é essencial. A estudante Julia afirma que não é mais momento de estudar além do que deveria. “É só mais uma semana até a prova, então a gente tem que priorizar bem a nossa saúde mental e fazer acompanhamento com o psicólogo e relaxar”, finaliza.