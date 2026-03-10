Capa Jornal Amazônia
Empreendedor cria linha de produtos ecológicos em Belém após buscar alternativa a copos descartáveis

A iniciativa é do empreendedor Luiz Faistauer, fundador e gestor da Amazon Eco, que atua oferecendo soluções sustentáveis voltadas principalmente para empresas, institutos e organizações

Dilson Pimentel
fonte

Luiz Faistauer, fundador e gestor da Amazon Eco, que atua oferecendo soluções sustentáveis voltadas principalmente para empresas, institutos e organizações (Foto: Flavio Contente | O Liberal)

Há 14 anos a busca por alternativas sustentáveis para atender uma demanda específica por copos descartáveis deu origem a um negócio que hoje reúne uma ampla linha de produtos ecológicos. A iniciativa foi do empreendedor Luiz Faistauer, fundador e gestor da Amazon Eco, uma empresa que atua oferecendo soluções sustentáveis voltadas principalmente para empresas, institutos e organizações.

A missão da Amazon Eco é promover a consciência ambiental e o comportamento responsável, por tornar acessíveis bens de consumo sustentáveis a empresas e indivíduos.
Ainda segundo Faistauer, a ideia inicial era simples: encontrar uma opção sustentável para substituir os copos descartáveis tradicionais. A partir dessa necessidade, ele encontrou um parceiro que produzia um copo em formato de envelope e decidiu trazer a novidade para Belém. No entanto, ao apresentar a solução para empresas e instituições, percebeu que havia uma demanda maior por outros itens sustentáveis.

“Quando a gente tentou levar essa opção inovadora (corpo em formato de envelope) para o mercado, percebemos que as empresas, organizações e institutos tinham demanda por vários outros itens sustentáveis”, explicou. Diante desse cenário, a empresa mudou o foco. Em vez de trabalhar apenas com um único item, passou a realizar uma curadoria de produtos ecológicos, buscando parceiros e desenvolvendo também alguns itens próprios. “A gente começou a buscar parceiros. Algumas coisas a gente fabrica aqui e outras a gente traz por meio de parceiros, sempre oferecendo alternativas sustentáveis para produtos com os quais as pessoas normalmente não se preocupam muito”, afirmou Luiz Faistauer.

Um dos exemplos citados por ele foi a criação de camisetas ecológicas produzidas a partir de garrafas PET recicladas. A partir dessa demanda inicial, a empresa desenvolveu uma linha de produtos que foi sendo ampliada ao longo dos anos. “Nesses 14 anos, a gente construiu uma extensa linha de produtos e de parceiros. Também trazemos algumas soluções com exclusividade para a região, sempre com foco na sustentabilidade”, destacou.

Faistauer explicou que o conceito de sustentabilidade adotado pela empresa também considera a viabilidade econômica. “um dos tripés da sustentabilidade é a viabilidade econômica. Então a gente busca trazer algo ecológico, mas que seja viável para empresas e instituições, que não seja algo proibitivo só por ser ecológico”, observou.

Materiais sustentáveis

Os produtos comercializados pela empresa utilizam diferentes matérias-primas sustentáveis. Entre elas estão as garrafas PET recicladas, utilizadas na fabricação de camisetas, além de algodão orgânico e algodão reciclado. Para copos, canecas e outros itens, são utilizadas fibras naturais. A empresa já trabalha com fibra de coco, madeira de demolição, fibra de trigo e fibra de arroz. Recentemente, também foram desenvolvidos produtos a partir da fibra do açaí.

“Fizemos testes e já lançamos produtos feitos com fibra de açaí. A ideia é seguir ampliando essa linha de materiais”, afirmou. Além disso, a empresa utiliza papel reciclado e papel semente, conhecido como papel plantável. Com esse material, são produzidos calendários, crachás e outros itens que podem ser plantados após o uso. “No caso do calendário, a gente até criou um bordão: ‘morre um mês, nasce uma vida”, explicou Luiz Faistauer. Outros materiais utilizados incluem bambu, cortiça e diferentes insumos renováveis e sustentáveis.

Atuação voltada ao mercado corporativo

Atualmente, a operação da empresa é totalmente voltada para o mercado corporativo. Todos os produtos são personalizados com a marca das empresas clientes. “Hoje a nossa operação é 100% B2B, voltada para empresas, institutos e organizações. Todos os itens podem ser personalizados com a marca da empresa”, afirmou. Para o empreendedor, quando uma empresa associa sua marca a um produto sustentável, também incentiva práticas de consumo consciente.

“Quando uma empresa agrega o nome dela a algo sustentável, ela passa uma imagem de preocupação com o meio ambiente e também incentiva o público dela a buscar esse tipo de atitude”, disse. Apesar do foco atual no mercado corporativo, a empresa planeja lançar uma linha voltada ao consumidor final. A previsão é que isso ocorra até o final deste ano.

Atendimento personalizado

A empresa disponibiliza informações sobre os produtos no site amazoneco.com.br e no Instagram @amazon_eco. O atendimento é realizado principalmente pelo WhatsApp, no número (91) 98414-5262.

Segundo Faistauer, o atendimento personalizado é uma escolha estratégica. “A gente optou por fazer o atendimento pelo WhatsApp porque cada demanda é única. Às vezes, o cliente tem uma necessidade mais urgente ou precisa de uma personalização muito específica. Então analisamos cada caso e fazemos o orçamento de acordo com a necessidade”, disse.

Palavras-chave

