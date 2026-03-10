Empreendedor cria linha de produtos ecológicos em Belém após buscar alternativa a copos descartáveis

Há 14 anos a busca por alternativas sustentáveis para atender uma demanda específica por copos descartáveis deu origem a um negócio que hoje reúne uma ampla linha de produtos ecológicos. A iniciativa foi do empreendedor Luiz Faistauer, fundador e gestor da Amazon Eco, uma empresa que atua oferecendo soluções sustentáveis voltadas principalmente para empresas, institutos e organizações.

A missão da Amazon Eco é promover a consciência ambiental e o comportamento responsável, por tornar acessíveis bens de consumo sustentáveis a empresas e indivíduos.

Ainda segundo Faistauer, a ideia inicial era simples: encontrar uma opção sustentável para substituir os copos descartáveis tradicionais. A partir dessa necessidade, ele encontrou um parceiro que produzia um copo em formato de envelope e decidiu trazer a novidade para Belém. No entanto, ao apresentar a solução para empresas e instituições, percebeu que havia uma demanda maior por outros itens sustentáveis.

“Quando a gente tentou levar essa opção inovadora (corpo em formato de envelope) para o mercado, percebemos que as empresas, organizações e institutos tinham demanda por vários outros itens sustentáveis”, explicou. Diante desse cenário, a empresa mudou o foco. Em vez de trabalhar apenas com um único item, passou a realizar uma curadoria de produtos ecológicos, buscando parceiros e desenvolvendo também alguns itens próprios. “A gente começou a buscar parceiros. Algumas coisas a gente fabrica aqui e outras a gente traz por meio de parceiros, sempre oferecendo alternativas sustentáveis para produtos com os quais as pessoas normalmente não se preocupam muito”, afirmou Luiz Faistauer.

VEJA MAIS:

Um dos exemplos citados por ele foi a criação de camisetas ecológicas produzidas a partir de garrafas PET recicladas. A partir dessa demanda inicial, a empresa desenvolveu uma linha de produtos que foi sendo ampliada ao longo dos anos. “Nesses 14 anos, a gente construiu uma extensa linha de produtos e de parceiros. Também trazemos algumas soluções com exclusividade para a região, sempre com foco na sustentabilidade”, destacou.

Faistauer explicou que o conceito de sustentabilidade adotado pela empresa também considera a viabilidade econômica. “um dos tripés da sustentabilidade é a viabilidade econômica. Então a gente busca trazer algo ecológico, mas que seja viável para empresas e instituições, que não seja algo proibitivo só por ser ecológico”, observou.

Materiais sustentáveis

Os produtos comercializados pela empresa utilizam diferentes matérias-primas sustentáveis. Entre elas estão as garrafas PET recicladas, utilizadas na fabricação de camisetas, além de algodão orgânico e algodão reciclado. Para copos, canecas e outros itens, são utilizadas fibras naturais. A empresa já trabalha com fibra de coco, madeira de demolição, fibra de trigo e fibra de arroz. Recentemente, também foram desenvolvidos produtos a partir da fibra do açaí.

“Fizemos testes e já lançamos produtos feitos com fibra de açaí. A ideia é seguir ampliando essa linha de materiais”, afirmou. Além disso, a empresa utiliza papel reciclado e papel semente, conhecido como papel plantável. Com esse material, são produzidos calendários, crachás e outros itens que podem ser plantados após o uso. “No caso do calendário, a gente até criou um bordão: ‘morre um mês, nasce uma vida”, explicou Luiz Faistauer. Outros materiais utilizados incluem bambu, cortiça e diferentes insumos renováveis e sustentáveis.

Atuação voltada ao mercado corporativo

Atualmente, a operação da empresa é totalmente voltada para o mercado corporativo. Todos os produtos são personalizados com a marca das empresas clientes. “Hoje a nossa operação é 100% B2B, voltada para empresas, institutos e organizações. Todos os itens podem ser personalizados com a marca da empresa”, afirmou. Para o empreendedor, quando uma empresa associa sua marca a um produto sustentável, também incentiva práticas de consumo consciente.

“Quando uma empresa agrega o nome dela a algo sustentável, ela passa uma imagem de preocupação com o meio ambiente e também incentiva o público dela a buscar esse tipo de atitude”, disse. Apesar do foco atual no mercado corporativo, a empresa planeja lançar uma linha voltada ao consumidor final. A previsão é que isso ocorra até o final deste ano.

Atendimento personalizado

A empresa disponibiliza informações sobre os produtos no site amazoneco.com.br e no Instagram @amazon_eco. O atendimento é realizado principalmente pelo WhatsApp, no número (91) 98414-5262.

Segundo Faistauer, o atendimento personalizado é uma escolha estratégica. “A gente optou por fazer o atendimento pelo WhatsApp porque cada demanda é única. Às vezes, o cliente tem uma necessidade mais urgente ou precisa de uma personalização muito específica. Então analisamos cada caso e fazemos o orçamento de acordo com a necessidade”, disse.