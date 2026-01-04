Capa Jornal Amazônia
Embaixada anuncia em Arrastão de Carnaval na Pedreira homenagem à Nazaré Pereira

Muita gente aproveitou o começo da noite do 1º domingo de 2026 para sambar à vontade pelas ruas do bairro

Eduardo Rocha
fonte

Samba da Embaixada leva muita gente para as ruas do bairro da Pedreira, em Belém (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A escola de samba Embaixada de Samba do Império Pedreirense aproveitou o primeiro domingo de 2026, dia 4 de janeiro, para anunciar de vez a homenagem que a agremiação fará à cantora, compositora e atriz paraense Nazaré Pereira no desfile oficial do Carnaval de Belém 2026 na Aldeia Cabana. Esse anúncio se deu nas ruas do bairro da Pedreira por meio do primeiro Arrastão Cultural da Embaixada, levando muita gente para sambar no asfalto junto com os brincantes da escola.  

 

 

O enredo da Embaixada é “Xapuri,Pará, Paris Ulalá Mon Cheri! A Embaixada canta Nazaré Pereira”. “Vamos prestar esta homenagem a uma grande artista paraense em reconhecimento ao seu trabalho, à sua história na cultura do Pará”, destacou Paulo Roberto Pinto, o Chico, presidente do Império Pedreirense.

 

O Arrastão da Embaixada saiu da frente da sede da escola de samba, na travessa Mauriti, ao lado da Feira da Pedreira, e segue, pelas vias Antônio Everdosa, Pedro Miranda, Lomas Valentinas, retorno pela Pedro Miranda até a Mauriti. Mais de mil pessoas participaram do evento, que reuniu muita gente ligada ao Carnaval de Belém, como Neder Charone, Miguel Santa Brígida e Help Luna, além do presidente da Liga das Escolas de Samba Associadas do Grupo Especial (ESA), Fernando Guga, fora os dirigentes e brincantes da escola de samba e o público.

 

Festa

 

A Embaixada levou para o Arrastão mestre-sala e porta-bandeira, ala das baianas, comissão de frente, bateria, porta-estandarte e passistas e um carro-som, além de outras atrações.

 

Paulo Roberto Pinto, presidente do Império Pedreirense, disse que “o Arrastão Cultural da Embaixada é a maior festa do bairro da Pedreira”. Paulo Roberto destacou que desde novembro a escola de samba atua nos preparativos finais da agremiação para o Carnaval 2026. E a escola aguarda pelo Edital da coordenação do evento. A Embaixada é a escola de samba pioneira no bairro, funcionando há 74 anos. 

 

Para Fernando Guga, presidente da ESA, “Carnaval é povo na rua, é comunidade, povos do gueto, comunidades dos bairros que se reúnem e fazem o que a gente vê”. Guga diz que Carnaval é resistência e espera que o Edital seja lançado o quanto antes para as agremiações possam se organizar. “O Carnaval está na rua”, completou o presidente da Liga. 

 

E está mesmo. Pelo que se viu no Arrastão Cultural da Embaixada, empolgação dos brincantes  não falta. “Eu nasci na Pedreira, e a Embaixada tem tudo a ver com a minha identidade”, enfatizou a porta-bandeira Shayene Negrão, 34 anos de idade, há 16 anos nessa função na escola. Shayene desfilou ao lado do mestre-sala Rodolfo Mauro. O segundo casal de mestres-sala e porta-bandeira reúne Pedro e Ana Beatriz.

 

Quem também está sambando desde já antes de entrar na passarela da Aldeia Cabana é a integrante da Ala das Baianas, Jacirene Souza, 71 anos. Com mais de 30 anos neste setor da escola, ela disse que “sair na Ala das Baiana significa tudo de bom, alegria, toda força, toda Luz Divina, é só sucesso, quando estou aqui eu esqueço tudo, é uma alegria que eu não sei explicar”.

 

image Jacirene Souza esbanja vitalidade no Arrastão Cultural da Embaixada (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Já a professora Lene Campelo, brincante da Embaixada, destacou que “essa homenagem à Nazaré Pereira é justíssima por tudo o que ela representa para a cultura paraense, ela levou a Amazônia para o mundo”. Com 32 anos de Carnaval, Help Luna, benemérita e ex-presidente do Império Pedreirense, esteve no Arrastão. “O samba é a voz e a raiz da comunidade”, ressaltou Help.

 

image Integrantes da escola de samba deram uma amostra do que vai ser o desfile da agremiação no Carnaval de Belém 2026 (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

 

Para o Carnaval 2026, a ESA informou que todas as agremiações estão com barracões abertos, fantasias em produções e enredos e sambas enredos lançados. 

 

”Estamos agora no aguardo da Prefeitura de Belém em lançar o edital, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), para que façamos as inscrições para os desfiles que acontecerão nos dias 27 e 28 de fevereiro, com apuração no dia 01/03. Para este ano, já tivemos grandes avanços, dentre eles destacamos a reformulação do manual do julgador, que é o livro norteador que orienta quesito a quesito, para que os jurados atribuam suas notas. O documento já vinha defasado por anos, e em 2025, para vigência deste ano, reformulamos e atualizamos com a profissionalização de cada quesito.”, repassou a entidade. 

 

 

 

 

 

 

