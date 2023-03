Em menos de 6 h, mãe e filha dão à luz no Hospital Abelardo Santos, em Belém

Mãe e filha protagonizaram um momento especial no Hospital Abelardo Santos, do Governo do Estado, em Icoaraci, distrito de Belém, no domingo (5) e no começo desta segunda-feira (6), quando ambas deram à luz a duas crianças, em um intervalo de menos de 6 horas. O "Abelardo Santos" é a segunda maior maternidade do Pará. Às 23h08 de domingo, a pequena Vitória nasceu como filha da diarista Silvana Modesto Rocha, de 38 anos. Vitória veio ao mundo com 50 centímetros e pesando 3.830 quilos. Já a filha de Silvana, a dona de casa Roberta Heluani Modesto da Rocha, de 22 anos, deu à luz a Rychard Heitor, às 04h45 desta segunda-feira. O garoto nasceu com 51 centímetros e pesando 3.22 quilos. Então, Vitória é tia de Rychard.

A mãe Silvana Rocha, que teve o bebê primeiro, conta que neste momento, sentiu uma mistura de sentimentos. “Eu estava muito feliz em ganhar a menina Vitória; ela é a caçula de sete filhos; mas, como ganhei o bebê primeiro, ainda ouvi os gemidos da minha outra filha, ao lado; ouvi a Roberta sentindo dores, e não pude estar ao lado dela, neste momento, segurar a sua mão e ver meu netinho nascer, isso trouxe uma ansiedade”, disse Silvana.

Filho e irmã chegam juntos para contagiar a família

Já Roberta Heluani ganhou seu segundo filho e sua irmã ao mesmo tempo e acredita estar realizada com a coincidência. “Nós nos encontramos aqui na maternidade; não marcamos esse momento, até porque moramos em casas diferentes; não foi nada planejado, aliás, minha mãe escondeu a gravidez até os sete meses de gestação e só a partir de então é que ficamos 'grávidas juntas’, sorriu Roberta.

A história emocionou a equipe da maternidade. “Por termos um fluxo de quase 350 mulheres por mês dando à luz na unidade, nos deparamos com histórias incríveis, como essas; são casos, realmente, emocionantes, situações que enchem nossos corações de alegria, principalmente, por nos dar a oportunidade de participarmos de um momento tão importante como este; a equipe da obstetrícia do Abelardo Santos está contagiante por ajudar a escrever essa história”, conta a enfermeira Thalita Beltrão, coordenadora do centro obstétrico.

Na maternidade do Abelardo Santos, são feitos atendimentos de baixo, médio e alto risco, por uma equipe composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas treinados. A instituição é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O Centro Obstétrico do HRAS conta com um Pronto Socorro para atendimento 24h, Unidade de Internação com 50 leitos, cinco salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e duas salas de cirurgias, para cesáreas e procedimentos como a laparotomia exploratória, curetagem e revisão de colo, por exemplo.

"A unidade desenvolve também um trabalho terapêutico antes, durante e depois do parto; atualmente, a equipe multiprofissional está preparada para fazer massagens para alívio das dores, exercícios com o uso de bolas suíça e dar banho com água morna”, acrescentou o diretor executivo do HRAS, Jean Cleber.