Em Marituba, vacinação contra a covid-19 segue para vários públicos

Em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação anticovid-19 segue com 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose para quem foi vacinado até 22 de setembro; 3ª dose para quem tem 18 ou mais e que tomou a 2ª dose há cinco meses; e dose adicional para imunossuprimidas, após 28 dias da 2ª dose.

Até sexta-feira (26), em horário variados, na UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, Unidades de Saúde da Família e Hospital Augusto Chaves.

Pontos específicos desta quarta

Além disso, especialmente nesta quarta (24), todas essas agendas vacinais para esses públicos estarão disponíveis na Escola Miguel Lacerda da Silva – Comunidade Nova Decouville, Passagem França S/N, bairro Decouville. Das 18h às 21h.

Também nesta quarta, especialmente, haverá vacinação das 10h às 11h30 e das 15h às 20h, na Escola Dona Mora Guimarães – Quarta Travessa, S/N, bairro Decouville. Apenas com 1ª dose para estudantes ou funcionários com idade a partir dos 12 anos completos e 2ª dose para estudantes ou funcionários vacinados até 22 de setembro.

Profissionais da saúde

Profissionais da saúde ainda podem tomar a 3ª dose, até sexta (26), no Hospital Augusto Chaves (das 18h às 6h do dia seguinte) ou no prédio da Vigilância em Saúde de Marituba, no bairro Dom Aristides (das 8h às 12h).