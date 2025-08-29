Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Em comemoração ao Dia do Soldado, Comando Militar do Norte promove exposição interativa em Belém

Além da parte expositiva, a programação contará com apresentações da Banda de Música do CMN no coreto central da praça, das 11h às 12h e das 16h às 17h, nos dois dias.

O Liberal
fonte

O evento integra a agenda comemorativa do Exército Brasileiro em homenagem ao Dia do Soldado (Divulgação)

Como parte das celebrações pelo Dia do Soldado, o Comando Militar do Norte (CMN) realiza neste final de semana, dias 30 e 31 de agosto, uma Exposição de Artigos Militares na Praça Batista Campos, em Belém. O evento é gratuito e aberto ao público, com início às 9h e encerramento às 17h, em ambos os dias.

A programação inclui uma mostra interativa de equipamentos e armamentos de uso restrito do Exército, além da exposição de viaturas operacionais utilizadas pelas tropas. Também haverá um espaço informativo sobre as diferentes formas de ingresso nas Forças Armadas, destinado a quem deseja seguir carreira militar.

Além da parte expositiva, a programação contará com apresentações da Banda de Música do CMN no coreto central da praça, das 11h às 12h e das 16h às 17h, nos dois dias. O repertório inclui canções militares, músicas regionais paraenses e clássicos da música internacional.

No sábado à tarde, a exposição contará com a presença do Comandante Militar do Norte, General José Ricardo Vendramin Nunes. O momento será oportuno para a realização de entrevistas com a imprensa local.

O evento integra a agenda comemorativa do Exército Brasileiro em homenagem ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, em referência ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono da instituição.

Serviço:

  • Evento: Exposição de Artigos Militares
  • Local: Praça Batista Campos, Belém (PA)
  • Datas: 30 e 31 de agosto de 2025
  • Horário: 9h às 17h
  • Apresentações da Banda de Música: 11h às 12h e 16h às 17h
  • Presença do General Vendramin: Sábado à tarde
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

exército celebra dia do soldado
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

Belém

Segurança revista 'espírito' em empresa de Outeiro e pede demissão; entenda

Caso aconteceu em portaria de empresa no distrito de Belém; câmeras não registraram a pessoa abordada pelo vigilante

28.08.25 16h56

EXPO AÇAÍ COM FARINHA

Belém recebe 'Expo Açaí com Farinha: Mistura de Tradição e Inovação', no Teatro Estação Gasômetro

Participarão do evento de valorização da culinária e cultura amazônica, produtores, artesões, chefs, artistas e empreendedores

26.08.25 16h32

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

'Agora Paraense'

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

27.08.25 19h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda