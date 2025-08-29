Em comemoração ao Dia do Soldado, Comando Militar do Norte promove exposição interativa em Belém

Como parte das celebrações pelo Dia do Soldado, o Comando Militar do Norte (CMN) realiza neste final de semana, dias 30 e 31 de agosto, uma Exposição de Artigos Militares na Praça Batista Campos, em Belém. O evento é gratuito e aberto ao público, com início às 9h e encerramento às 17h, em ambos os dias.

A programação inclui uma mostra interativa de equipamentos e armamentos de uso restrito do Exército, além da exposição de viaturas operacionais utilizadas pelas tropas. Também haverá um espaço informativo sobre as diferentes formas de ingresso nas Forças Armadas, destinado a quem deseja seguir carreira militar.

Além da parte expositiva, a programação contará com apresentações da Banda de Música do CMN no coreto central da praça, das 11h às 12h e das 16h às 17h, nos dois dias. O repertório inclui canções militares, músicas regionais paraenses e clássicos da música internacional.

No sábado à tarde, a exposição contará com a presença do Comandante Militar do Norte, General José Ricardo Vendramin Nunes. O momento será oportuno para a realização de entrevistas com a imprensa local.

O evento integra a agenda comemorativa do Exército Brasileiro em homenagem ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, em referência ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono da instituição.

Serviço:

