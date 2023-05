Em Belém, evento discute desafios e acesso à saúde privada com qualidade

Os desafios da saúde privada e o acesso ao serviço com qualidade foram temas debatidos, na noite desta quinta-feira (18), durante um encontro realizado no Mangal das Garças, em Belém. Empresários e profissionais da área puderam dialogar, por exemplo, sobre como as instituições particulares podem investir na saúde dos colaboradores, para que se tornem usuários, sem comprometer o orçamento das empresas. O evento, aberto pelo empresário Adriano Londres, sócio-fundador da consultoria Arquitetos da Saúde, foi organizado pelo Grupo Bradesco Saúde, em parceria com o Hospital Mater Dei Porto Dias.

Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde, destacou a importância de se fazer o investimento, que reflete na produtividade do colaborador, segundo ele. “O plano de saúde é o item​​ cada vez mais fundamental. É o terceiro desejo da população, perde apenas para a casa própria e educação. Essa preocupação de ter qualidade e acesso é algo fundamental. Nós estamos aqui para poder falar para o empresário desse novo papel na gestão da saúde. Se por um lado, saúde é tão importante, ela tem um custo que sobe e tem sido um ofensor nos orçamentos das empresas e na capacidade de arcar com esse custo”, explicou, durante o evento “Os desafios da saúde suplementar e o novo papel de operadoras, hospitais e do protagonismo dos contratantes para uma saúde sustentável”.

Bitter defende ainda que a ideia do evento é colocar o empresário no meio debate para pensar em soluções criativas. “A gente sabe que, se a gente tiver boas iniciativas, cada um do mercado – operadoras, prestadoras e o patrocínio das empresas – a gente consegue fazer coisas diferentes. Então, nesse evento nós estamos convidando empresários, para debater, como fazer diferente e ser criativo nessa jornada. O que a gente quer falar aqui é que o empresário precisa ter essa preocupação de qualidade assistencial, afinal ele está tratando do funcionário, o bem mais primordial e essencial da companhia. Investir nele é investir em produtividade. E é possível com um preço que seja compatível com o orçamento”, assegurou.

Para o presidente da Rede Mater Dei de Saúde, do qual o Hospital Porto Dias faz parte, também é preciso fazer as empresas pensarem em formas de garantir o acesso à saúde de qualidade, mesmo em meio às dificuldades. “Sabemos que hoje aproximadamente 25% dos brasileiros têm plano de saúde. E nós estamos lidando aqui com os desafios pelos quais a saúde privada passa no momento, diretamente na experiência do usuário, do paciente. Temos aqui hoje, por exemplo, o Hospital Porto Dias participando, médicos do corpo clínico, as operadoras de saúde, que é a Bradesco, corretoras de plano de saúde e aqueles que contratam os planos para os seus funcionários, que são os empresários”, explicou, ao defender a importância do diálogo com todos os envolvidos neste processo.​​

“Optamos por trazer todos para um fórum só, ouvindo as partes e encontrar caminhos para diminuir o desperdício, investir os recursos da melhor maneira possível. E também fazer com que mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. Nós esperamos encontrar saídas para que mais pessoas possam ingressar ao sistema privado e acesso à saúde de qualidade”, desejou.