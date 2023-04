Em Belém, evento apresenta oportunidades para estudar na Europa

No dia 27 de abril, Belém receberá o 'Study in Europe Road Show', evento que tem como objetivo informar estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores sobre oportunidades acadêmicas na Europa. A iniciativa será realizada no Auditório Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), contando com atendimentos aos estudantes em estandes, das 11h às 15h, e um ciclo de palestras, das 12h às 15h. A entrada é gratuita. Para participar, basta realizar a inscrição clicando aqui .

O 'Study in Europe Road Show' começa, oficialmente, dia 20 de abril e vai até 4 de maio, percorrendo seis capitais brasileiras. Organizado pelas agências de promoção dos estudos na França, Alemanha e Suíça, com apoio institucional no Brasil do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), o encontro também tem a participação de outros países, como Bélgica, Espanha e Irlanda, além de representantes de universidades europeias. A etapa de Belém, no dia 27, tem a participação da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa).

A programação conta com atendimentos nos estandes, que acontecem paralelamente às apresentações sobre estudos nos países europeus. Os representantes apresentarão o sistema de ensino, formas de candidatura, bolsas de estudos e outras oportunidades disponíveis para os brasileiros interessados em cursar graduação, mestrado ou doutorado no exterior.

O presidente da Fapespa, Marcel Botelho, que será um dos palestrantes e também estará representando o Confap no evento, falou da importância da ampliação das parcerias internacionais para o fomento à pesquisa na Amazônia. “A geração de tecnologia para a Amazônia é de interesse global. A Fapespa se faz presente em eventos como esse com o objetivo de mostrar aos nossos estudantes e pesquisadores como acessar fomento para não só estudar na Europa, mas também trazer pesquisadores ao Brasil”.

Marcel acrescenta que o papel da Fapespa no 'Study in Europe Road Show' será o de ampliar a interação entre os grupos de pesquisas nacionais e internacionais, gerando crescimento à região. “Isso certamente irá acelerar a curva de aprendizado, o desenvolvimento de novas tecnologias que são indispensáveis para a bioeconomia, além da conservação do meio ambiente, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável”.

Confira a programação

Atendimentos nos estandes, das 11h às 15h: Campus France Brasil; DAAD Brasil; Swissnex Brasil; Wallonie-Bruxelles; Audencia (França) e Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (Fapespa).

Palestras: 12h às 15h

– 12h às 12h30: Mobilidade Acadêmica (UFPA);

– 12h30 às 13h: Estudos na Suíça (Swissnex);

– 13h às 13h30: Estudos na Alemanha (DAAD Brasil);

– 13h30 às 14h: Estudos na França (Campus France);

– 14h às 14h30: Fomento à pesquisa e parcerias internacionais (Fapespa);

– 14h30 às 15h: Estudos na Bélgica (Wallonie-Bruxelles).

Serviço:

Study in Europe Road Show

Data: 27/04

Hora: das 11h às 15h

Local: Auditório Benedito Nunes, UFPA – R. da Reitoria – Universitário.