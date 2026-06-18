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Chapa Avançar Juntos vence eleição para direção da Assembléia Paraense em Belém

Resultado saiu nesta noite de quinta-feira (18), após o dia inteiro de votação na sede campestre do clube, com total de 2.939 votantes

Valéria Nascimento
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Márcio Braga e Neuza Del Tetto (vice) vencem as eleições para a direção da Assembléia Paraense, para o triênio 2026-2029, nesta quinta-feira (18) (Cristino Martins / O Liberal)

Com 1.727 votos, a chapa ‘Avançar Juntos’, liderada por Márcio Braga e Neuza Del Tetto (vice), venceu as eleições para a direção da Assembléia Paraense, para o triênio 2026-2029, nesta quinta-feira (18), em Belém.

A chapa concorrente 'Muda AP', comandada por Manoel Reis e Anderson Sá (vice), recebeu 1.203 votos no pleito em que votaram 2.939 associados do tradicional clube campestre. Em dezembro próximo, a AP completará 111 anos de fundação.

A eleição no salão de festas iniciou por volta das 10h, com o uso de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). Tiveram direito ao voto, os sócios aptos com base na adimplência até o dia 5 deste mês de junho, conforme previsto no processo eleitoral.

O pleito se encerrou às 21h03, e antes das 21h30, foi anunciado o resultado oficial: 2.939 votos, sendo 2 votos brancos e 7 votos nulos, o que totalizou 2.930 votos válidos. A chapa vencedora obteve 1.727 votos, 524 votos a mais que a 'Muda AP', com 1.203 votos. A partir de agora, a nova direção vai estar à frente dos órgãos permanentes da AP: Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, no triênio 2026/2029.

Após o anúncio oficial do resultado, eleitos e eleitores fizeram festa, cantando sambas em alto volume. Líder da chapa ‘Avançar Juntos’, Márcio Braga agradeceu. “Meus amigos, muito obrigado, é hora de desmontar o palanque e continuar administrando a Assembleia. O resultado das urnas é soberano e fala por si. O nosso sócio aprova a forma como o Oscar (Pessoa) tocou o clube e aprova a plataforma de campanha que eu e a Neuzinha e centenas de mãos criamos”, disse.

"O nosso clube tem 22 mil sócios Eu acho que o primeiro passo será unir esse clube novamente", disse Márcio Braga, que acrescentou: "A eleição foi toda bem conduzida pela assembleia geral, foi muito tranquila. Tivemos duas chapas inscritas e as duas fizeram um trabalho limpo com propostas, frequentando o clube. É sempre um momento bonito da democracia interna de nosso clube".

A vice de Braga, Neuza Del Tetto também agradeceu. “Eu queria agradecer primeiro a Deus, porque sem ele não somos nada, e agradecer a todos vocês que se doaram para que a gente tivesse essa diferença de votos. Também sem vocês nós não seríamos nada. Quero prometer que tudo que a gente disse que ia fazer, nós vamos fazer de tudo para cumprir. E agora é comemorar”, disse sorrindo.

Manoel Reis também destacou a transparência do processo eletivo. Ao final, ele reconheceu a vitória de Braga e o felicitou, de público, sob aplausos dos demais associados. As eleições para a direção da AP mobilizam os associados da instituição, que vai completar 111 anos de fundação em dezembro deste ano. O processo exige atenção às regras estatutárias, prazos, chapas concorrentes e critérios de elegibilidade.

A AP tem duas sedes em Belém: a sede social na avenida Presidente Vargas e a sede campestre na avenida Almirante Barroso. Na sede Social, o Clube dispõe de Salão Nobre, Boate Social e do Terrace AP, além do complexo esportivo com conjunto de piscinas, campo de futebol e quadras.

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