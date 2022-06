Corpus Christi: mais de 25 mil pessoas devem viajar nos terminais rodoviário e hidroviário de Belém

Na próxima quinta-feira (16) em que é celebrado o dia de Corpus Christi, os órgãos responsáveis pelos terminais rodoviário e hidroviário projetam grande circulação de pessoas para embarque e desembarque nesses locais. O esperado é que o movimento de viajantes seja intenso de quinta-feira (16) a domingo (19), registrando o total de 25.100 pessoas.

A estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é que mais de 17 mil pessoas passem pelo Terminal Rodoviário de Belém, sendo 9.500 embarcados e 7.600 desembarcados.

Neste ano, os destinos mais procurados no interior do estado são: Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia de Nazaré, Curuçá e Salinópolis. A demanda por viagens interestaduais também foi registrada, principalmente para as capitais de São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

O Terminal Hidroviário de Belém também conta com números expressivos de pessoas embarcando e desembarcando no local, onde são esperados 8 mil usuários de quinta a domingo. Por dia, o previsto é que 2 mil pessoas transitem pelo local.

Os destinos mais procurados devem ser os municípios do arquipélago do Marajó, como é o caso de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) ainda informa que o movimento seja semelhante ao registrado no ano passado.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)