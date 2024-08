Eleições 2024: veja a agenda dos candidatos à prefeitura de Belém neste domingo

Neste domingo (18/08), os candidatos à prefeitura de Belém estão com suas agendas cheias de compromissos, cada um em busca de aproximar-se dos eleitores e fortalecer suas campanhas. Confira abaixo o que os principais candidatos têm programado para o dia.

Éder Mauro - PL

Manhã: O candidato do Partido Liberal (PL) começará o dia com uma reunião com seu Comitê de Campanha, onde devem ser discutidas as estratégias para a reta final da eleição.

Noite: No período noturno, Éder Mauro participa de uma blitz no Portal da Amazônia, local estratégico para sua campanha.

Edmilson Rodrigues – PSOL

Manhã: Edmilson Rodrigues, do PSOL, iniciará o dia às 7h30 com uma caminhada pelo Complexo do Jurunas, no bairro do Jurunas. Em seguida, às 10h, o candidato fará uma segunda caminhada, desta vez na Praça Batista Campos, buscando contato direto com a população.

Everaldo Eguchi – PRTB

Agenda não informada: Até o momento, a equipe do candidato Everaldo Eguchi, do PRTB, não divulgou a programação do candidato para este domingo.

Igor Normando – MDB

Agenda não informada: Assim como Eguchi, o candidato do MDB, Igor Normando, também não teve sua agenda divulgada até o momento.

Ítalo Abati – NOVO

Manhã: Às 10h, Ítalo Abati, do partido NOVO, fará uma visita à Feira da Pedreira, onde conversará com comerciantes locais.

Tarde: A partir das 14h, Abati se reunirá com seus apoiadores para alinhar as ações da semana. Às 16h, o candidato estará envolvido na produção de materiais de campanha. Às 18h, estará disponível na sede de seu comitê para atender o público.

Jefferson Lima – PODEMOS



Agenda não informada: A equipe de Jefferson Lima, do PODEMOS, não informou os compromissos do candidato para este domingo.

Raquel Brício - UP

Manhã: Raquel Brício, da Unidade Popular (UP), participará de uma atividade com a militância do partido às 9h.

Tarde: Às 15h, Raquel estará envolvida na gravação de materiais de campanha, reforçando sua mensagem para os eleitores.

Thiago Araújo - Republicanos



Manhã: Às 9h, Thiago Araújo, do Republicanos, participará da "Grande Caminhada da Mudança de Verdade", que ocorrerá na Passagem 21 de abril, 287, entre 03 de maio e 14 de abril, no bairro Condor.

Well – PSTU



Manhã: A candidata do PSTU, Well, estará presente às 10h na Semana do Patrimônio, evento que acontecerá no São José Liberto.