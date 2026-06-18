Eleição da Assembleia Paraense ocorre nesta quinta-feira (18/6), em Belém

A eleição da Assembleia Paraense (AP) ocorre nesta quinta-feira (18/6), no Salão de Festas, que fica na Sede Campestre do clube. A votação iniciou por volta das 10h, logo após a votação dos primeiros itens da pauta, e encerrará às 21h.

A lista de sócios e sócias aptos a votar foi definida com base na adimplência até o dia 05/06/2026, conforme previsto no processo eleitoral.

A previsão é de que o resultado seja divulgado por volta das 21h30, após a apuração.