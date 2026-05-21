Educação de Belém ameaça nova paralisação caso prefeitura não avance em acordo

Profissionais da educação pública municipal de Belém avaliam a possibilidade de realizar uma nova paralisação ainda neste mês de maio, caso a Prefeitura de Belém não avance nas negociações relacionadas a uma série de demandas da categoria. Representantes dos trabalhadores se reúnem na manhã desta quinta-feira (21/5) com integrantes da Procuradoria-Geral do Município para discutir ajustes em um possível acordo.

Quais as reivindicações?

Segundo a coordenadora do Sintepp Belém, Silvia Letícia Luz, entre as principais reivindicações estão mudanças no novo Estatuto do Magistério, no Regime Jurídico Único (RJU) e no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), além do pagamento do piso do magistério, licença-prêmio e a revogação da Lei 10.266, entre outras pautas.

A coordenadora destacou ainda que, caso não haja avanço nas negociações, a categoria poderá deflagrar uma nova paralisação ainda neste mês. A última greve dos profissionais da educação ocorreu entre os dias 19 de janeiro e 6 de março.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Belém para apurar como deve ser feito o diálogo com a categoria. O espaço segue aberto.