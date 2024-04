É possível parar de suar? Veja dicas de dermatologista para controlar o excesso de suor

No dia a dia é normal que uma pessoa possa apresentar um suor excessivo em algum momento, principalmente relacionado ao conhecido calor paraense. No entanto, em alguns casos, essa hiperidrose passa a ser um incômodo na vida das pessoas, podendo até mesmo ser o indicativo para alguma doença secundária. O dermatologista Othelo Amaral, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), de Belém, explicou o que é sudorese é deu dicas para controlar o excesso.

O dermatologista explica que a hiperidrose, ou suor excessivo, consiste no aumento da atividade da glândula sudorípara e da sudorese (quantidade de suor acima do normal). Logo, com esse aumento, a pessoa tende a apresentar uma quantidade além do normal de suor, que em alguns casos podem gerar um incômodo e atrapalhar no convívio social.⁠

“O suor é excessivo quando começa a atrapalhar o seu convívio social, manchando roupas, provocando odores não agradáveis, incomodando até num aperto de mão molhado, por exemplo. Geralmente a pessoa sabe que o suor está em excesso, pois já traz algum incômodo no cotidiano mesmo em ambientes sem tanto calor”, explica Othelo Amaral.

Quais são as causas mais comuns do suor excessivo?

Em alguns casos, há fatores físicos e emocionais que podem influenciar na atuação das glândulas sudoríparas, estimulando mais ainda a atividade delas. Portanto, não há só um fator por trás do problema, mas sim vários. O que dificulta saná-lo completamente.

Fora a própria síndrome em si, há casos em que o suor excessivo não é o problema. Na verdade, ele aparece porque é um sintoma de alguma doença ou transtorno.

“A causa mais comum é idiopática (também chamada de primária ou sem causa secundária). Ou seja, a pessoa já tem uma predisposição a ter. Outras causas são doenças secundárias que geram hiperidrose, como: transtornos de ansiedade, alterações hormonais e metabólicas, neoplasias (tumores benignos ou malignos)”, pontua o especialista.

Sendo assim, em casos de hiperidrose secundária, ela pode estar sendo causada por alguma doença que precisa ser investigada, podendo até mesmo ser alguns tipos de câncer. Por tanto, todos os casos devem ser investigados antes de serem tratados. Othelo lembra que a maioria é hiperidrose primária, ou seja, sem causa definida.

Que tratamentos podem ser feitos?

Apesar de uma cura não ser possível, visto que o suor é necessário para regular a temperatura do corpo, é possível remediar e controlar o excesso da transpiração, tornando-a, dessa forma, mais aceitável.

“Para a hiperidrose primária temos opções de medicamentos tópicos, orais e injetáveis, como a toxina botulínica. Nos casos mais graves e refratários, temos a opção de cirurgia local ou cirurgia torácica para abordar os nervos que alimentam as glândulas sudoríparas. No caso da hiperidrose secundária, devemos tratar a doença de base associada”, conclui o dermatologista.

Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.