Duas quedas de árvores são registradas após temporal em Belém

Pelo menos duas quedas de árvores foram registradas nesta terça-feira (20) em Belém, após um forte temporal atingir a cidade. Ambos os casos ocorreram na travessa Tiradentes, no bairro do Reduto, no fim da tarde.

O primeiro registro foi feito por volta das 18h20. Uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado na pista, causando congestionamento na via. Apesar do susto, não houve registro de feridos. A cena foi registrada por uma pessoa que passava pelo local no momento do incidente.

Pouco tempo depois, uma segunda árvore caiu​ na mesma via, na esquina com a travessa Quintino Bocaiúva. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento posterior à queda. “Caiu a outra árvore. Caiu a primeira para lá. Agora caiu o restante”, diz uma pessoa que gravou as imagens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada dos vegetais, liberando a pista para a retomada do trânsito. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) deverão fazer uma análise técnica para verificar as causas das quedas das árvores.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para Belém nos próximos dias indica a continuidade de chuvas frequentes e alta umidade. As temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 61% e 89%, segundo o Climatempo.

Para esta quarta-feira (21), são esperadas pancadas fortes e rápidas pela manhã, céu fechado com chuvisco à tarde e céu totalmente nublado à noite. As temperaturas devem variar entre 24°C e 33°C.

Na quinta-feira (22), a previsão é de temperaturas entre 24°C e 33°C, com possibilidade de trovões e raios. Sexta-feira (23) deve apresentar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, mantendo as temperaturas entre 24°C e 33°C. No sábado (24), o céu permanecerá fechado, com temperaturas variando de 24°C a 30°C.

De acordo com o Climatempo, a semana será marcada por chuvas diárias, com volume de precipitação variando entre 8,9 mm e 18,3 mm. A umidade do ar permanecerá elevada, e o céu deve alternar entre nublado e encoberto, com possibilidade de trovoadas em alguns momentos.

Diante dessas condições, é recomendável que os moradores estejam atentos aos alertas meteorológicos e tomem precauções, como evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores durante tempestades.