Duas embarcações farão travessia entre Icoaraci e Outeiro, 24 horas por dia

Nesta terça-feira (19), o translado entre a ilha de Outeiro e o distrito de Icoaraci, em Belém, passou a ser realizado com apoio de um ferryboat e uma balsa. Ambas embarcações foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Transporte (Setran), com capacidade de transportar 490 passageiros e 65 veículos por viagem. A travessia é totalmente gratuita e realizada de forma emergencial após a ponte que liga os distritos ter um dos pilares derrubados após uma colisão.

VEJA MAIS

“Começamos com o ferryboat. Ao final do dia, percebemos um volume maior de pessoas e acionamos uma segunda embarcação para realizar a travessia. Agora, estamos com os dois equipamentos fazendo o traslado de forma simultânea, quando um sai do lado de Outeiro, o outro sai do lado de Icoaraci e os dois se cruzam no meio. Desta forma temos um fluxo maior de pessoas com uma maior celeridade", explicou Adler Silveira, titular da Setran.

Silveira garante que o governo do Estado está empenhado em garantir o deslocamento dos moradores: "O governador Helder Barbalho determinou que nós tivéssemos a preocupação com o ir e vir da população”.

Na manhã desta terça-feira a rampa de acesso localizada em Outeiro foi reforçada com pavimentação asfáltica, melhorando a qualidade do deslocamento de pedestres e veículos. Trabalham na força tarefa em Outeiro, a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do Município, Corpo de Bombeiros, Arcon, Polícia Científica, Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Barreiras do Detran fazem a fiscalização do acesso às embarcações

O acesso à rampa de embarque e desembarque são controlados por barreiras do Detran. Em Icoaraci, o acesso às embarcações é via rua Dois de Dezembro (mais conhecida como 7ª Rua), e via rua Brasília, no distrito de Outeiro.

De acordo com o diretor Técnico-Operacional do Detran, Bento Gouveia. "Ambulância, veículos para transporte de água sempre tem prioridade porque as pessoas precisam ter esse atendimento e abastecimento. A cada momento nós estamos em atenção ao trânsito para garantir a fluidez necessária".