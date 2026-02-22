Drive-Thru Ambiental chega à 25ª edição na Basílica de Nazaré

A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, recebeu a 25ª edição do Drive-Thru Ambiental, realizado pelo projeto M’educo. A organizadora da ação, professora Márcia Vieira, descreve a iniciativa como um “projeto socioambiental” voltado à coleta de resíduos para descarte adequado. Os materiais são entregues voluntariamente no estacionamento da basílica e incluem recicláveis, eletroeletrônicos, óleo de cozinha usado, entre outros itens.

Vieira explica que a ação surgiu de forma espontânea, inicialmente como uma dissertação de mestrado, mas ganhou novo formato durante o período de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Aos poucos, segundo ela, o projeto se consolidou com o objetivo de transformar o que antes seria rejeito em resíduo reaproveitável, beneficiando diferentes cadeias produtivas e comunidades. A edição ocorreu durante todo o fim de semana, encerrando na manhã deste domingo (22), às 12h.

“As pessoas entregando resíduos, a gente retira do aterro sanitário. Então ele deixa de ser rejeito e passa a ser resíduo, que pode ser reciclado, gerando renda para os catadores e também para as comunidades”, avalia a organizadora.

Ela destaca o papel transformador da iniciativa na reutilização de materiais, como o óleo de cozinha, mecanismo pensado, sobretudo, para atender o público mais vulnerável aos efeitos da pandemia.

“A gente pega o óleo usado e transforma em sabão. Isso também foi criado no período da pandemia, que era uma forma de proteger as comunidades mais carentes que não tinham como se proteger do vírus. Então a gente ensinou a fazer sabão para que elas pudessem usar e isso continua sendo feito por elas”.

Entre os participantes, a técnica em Segurança do Trabalho Suzana Gaia relatou que conheceu o projeto durante a formação acadêmica e passou a participar regularmente das edições. “Eu comecei no projeto por conta do curso, o mesmo que na época eu fazia de Segurança do Trabalho, que ia ter uma disciplina do meio ambiente. Daí eu vim conhecer o projeto, a primeira vez, e gostei. Me apaixonei, porque através do projeto a gente pode ensinar a nossa família, nossos vizinhos, fazer toda a diferença no meio ambiente”, afirmou.

Ela contou que já participou de cerca de sete edições e destacou o impacto da conscientização ambiental na cidade. “Todo mundo fazendo um pouquinho da sua parte, vai transformar um meio ambiente bem mais saudável, mais em frente. Poder ajudar mesmo, de alguma forma, no nosso meio ambiente. Porque a cidade de Belém é muito bonita, porém, é uma cidade meio que suja por conta da educação mesmo dos próprios moradores. Mas se todo mundo tivesse a conscientização, a gente vai poder mudar esse quadro”.