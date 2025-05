Dom Júlio Endi Akamine será apresentado oficialmente, neste sábado (31)

Dom Júlio Endi Akamine, nomeado pelo Papa Francisco como o novo arcebispo coadjutor será apresentado oficialmente, neste sábado (31), na Arquidiocese de Belém do Pará em um momento solene. A cerimônia será realizada às 9h, na Catedral Metropolitana de Belém e contará com a participação de Dom Alberto Taveira Corrêa, atual arcebispo metropolitano, e Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, além de representantes do clero e fiéis.

A missa solene será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli. É esperada a presença de todo o clero arquidiocesano, pastorais, movimentos, novas comunidades e paroquianos das 109 paróquias da Arquidiocese de Belém é esperada, simbolizando a acolhida e o início da colaboração de Dom Júlio na vida pastoral da Igreja local.

Dom Júlio chegou à capital paraense e já mobilizou fiéis e diversas pastorais, no último 19 de maio quando foi recepcionado no Aeroporto Internacional de Belém. O religioso, que vinha atuando como arcebispo de Sorocaba (SP), expressou sua alegria com a nova missão e a expectativa de conhecer o Círio de Nazaré. "Não tem como não estar feliz diante dessa recepção toda", declarou.

A nomeação de Dom Júlio Endi Akamine, em 7 de março de 2025, atende a um pedido de colaboração de Dom Alberto Taveira Corrêa. Com a chegada de Dom Júlio, a Arquidiocese passa a contar com dois arcebispos. Dom Alberto continuará no governo pastoral até que o Papa aceite sua renúncia, quando então passará a ser Arcebispo Emérito e Dom Júlio assumirá automaticamente como Arcebispo Titular.

Com origem japonesa e uma trajetória de serviço pastoral e acadêmico, Dom Júlio Akamine chega com a simplicidade e a disposição de caminhar junto à comunidade. A cerimônia deste sábado é um marco importante para a Arquidiocese, formalizando a presença do novo coadjutor e preparando o caminho para as futuras fases da transição.