Documento estratégico sobre a Foz do Amazonas será lançado nesta quarta-feira (20), em Belém

Nesta quarta-feira (20), o Museu Goeldi e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP) irão lançar o documento “Cenários Estratégicos para a Ampliação do Conhecimento Científico e Proteção da Biodiversidade da Foz do Rio Amazonas”, que responde à necessidade de intensificar os cuidados com a região, tendo em vista a possibilidade de exploração de petróleo. O evento será realizado no Auditório Paulo Cavalcante, do Museu Goeldi, em Belém, com credenciamento às 8h30. É gratuito e aberto ao público.

“Trata-se de uma agenda ambiciosa e colaborativa para garantir a proteção e o uso sustentável de uma das regiões mais estratégicas para o equilíbrio climático e a biodiversidade global”, afirma Roseli de Deus Lopes, diretora do IEA-USP. O trabalho é fruto de uma mobilização inédita entre pesquisadores, lideranças tradicionais, gestores públicos e representantes da sociedade civil dos estados do Amapá, Maranhão, Pará e São Paulo, e será entregue ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

O texto traz duas propostas de ação específicas:

A criação do Instituto Nacional da Foz do Rio Amazonas (INFA), voltado à produção e articulação do conhecimento científico sobre essa ecorregião;

A implantação de um Mosaico de Áreas Protegidas Marinhas, um conjunto de áreas com diferentes níveis de uso: 1. Corredores Ecológicos - Áreas para proteção da fauna ameaçada; 2. Áreas de Desenvolvimento Sustentável - Espaços para uso organizado e sustentável dos recursos; 3. Áreas de Proteção Integral - Zonas de refúgio para a vida silvestre, em harmonia com atividades econômicas importantes para a região.

“A criação do INFA permitirá que o Brasil compreenda e monitore melhor esse ecossistema. E o Mosaico de Áreas Protegidas Marinhas trará segurança para comunidades humanas, ambientes, e espécies da flora e fauna que vivem em constante vulnerabilidade”, destaca Nilson Gabas Júnior, diretor do Museu Goeldi.

Sobre a região

A Foz do Rio Amazonas representa um dos ecossistemas mais ricos e estratégicos do planeta: é onde o maior sistema fluvial do mundo encontra o oceano Atlântico, formando uma ecorregião flúvio-marinha de enorme biodiversidade e importância climática global. A região abriga a maior floresta contínua de manguezais do mundo, recifes únicos, uma pluma de água doce que alcança o Caribe e espécies ameaçadas, como tartarugas marinhas, baleias, corais e tubarões. Além disso, comunidades indígenas, quilombolas e pescadores tradicionais mantêm, há séculos, formas de vida integradas ao território.

Confira a programação completa

8h30 – Recepção

9h – Abertura

Nilson Gabas Júnior (MPEG)

Roseli de Deus Lopes (IEA/USP)

Edivan Andrade (Setec/AP)

Rodolpho Zaluth Bastos (Semas/PA)

Andréa Latgé (MCTI)

João Paulo Capobianco (MMA)

9h30 – Palestra

Alexander Turra – Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano (IEA e IO/USP)

9h50 - Apresentação do relatório

José Pedro Costa (IEA/USP)

Cleverson dos Santos (MPEG)

Nils Asp (UFPA)

Guillermo Estupiñan (Aliança Águas Amazônicas)

Sandra Regina Pereira Gonçalves (Confrem)

10h30 - Discussão

11h às 12h – Entrevistas à imprensa

Serviço

Lançamento do Documento Estratégico da Foz do Amazonas

Local: Auditório Paulo Cavalcante, Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi. Av. Perimetral, 1901 - Terra Firme, Belém.

Data: 20 de agosto de 2025

Horário: das 8h30 ao meio-dia

Transmissão: A partir das 9h no YouTube do Museu Goeldi (youtube.com/@museugoeldi ) e do IEA-USP (https://www.youtube.com/@iea-usp)