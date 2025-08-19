Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Belém chevron right

Documento estratégico sobre a Foz do Amazonas será lançado nesta quarta-feira (20), em Belém

O texto responde à necessidade de intensificar os cuidados com a região diante da possibilidade de exploração de petróleo

O Liberal
fonte

Campus de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi, em Belém. (Foto: Divulgação | Google)

Nesta quarta-feira (20), o Museu Goeldi e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP) irão lançar o documento “Cenários Estratégicos para a Ampliação do Conhecimento Científico e Proteção da Biodiversidade da Foz do Rio Amazonas”, que responde à necessidade de intensificar os cuidados com a região, tendo em vista a possibilidade de exploração de petróleo. O evento será realizado no Auditório Paulo Cavalcante, do Museu Goeldi, em Belém, com credenciamento às 8h30. É gratuito e aberto ao público.

“Trata-se de uma agenda ambiciosa e colaborativa para garantir a proteção e o uso sustentável de uma das regiões mais estratégicas para o equilíbrio climático e a biodiversidade global”, afirma Roseli de Deus Lopes, diretora do IEA-USP. O trabalho é fruto de uma mobilização inédita entre pesquisadores, lideranças tradicionais, gestores públicos e representantes da sociedade civil dos estados do Amapá, Maranhão, Pará e São Paulo, e será entregue ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

O texto traz duas propostas de ação específicas:

  • A criação do Instituto Nacional da Foz do Rio Amazonas (INFA), voltado à produção e articulação do conhecimento científico sobre essa ecorregião;
  • A implantação de um Mosaico de Áreas Protegidas Marinhas, um conjunto de áreas com diferentes níveis de uso: 1. Corredores Ecológicos - Áreas para proteção da fauna ameaçada; 2. Áreas de Desenvolvimento Sustentável - Espaços para uso organizado e sustentável dos recursos; 3. Áreas de Proteção Integral - Zonas de refúgio para a vida silvestre, em harmonia com atividades econômicas importantes para a região.

“A criação do INFA permitirá que o Brasil compreenda e monitore melhor esse ecossistema. E o Mosaico de Áreas Protegidas Marinhas trará segurança para comunidades humanas, ambientes, e espécies da flora e fauna que vivem em constante vulnerabilidade”, destaca Nilson Gabas Júnior, diretor do Museu Goeldi.

Sobre a região

A Foz do Rio Amazonas representa um dos ecossistemas mais ricos e estratégicos do planeta: é onde o maior sistema fluvial do mundo encontra o oceano Atlântico, formando uma ecorregião flúvio-marinha de enorme biodiversidade e importância climática global. A região abriga a maior floresta contínua de manguezais do mundo, recifes únicos, uma pluma de água doce que alcança o Caribe e espécies ameaçadas, como tartarugas marinhas, baleias, corais e tubarões. Além disso, comunidades indígenas, quilombolas e pescadores tradicionais mantêm, há séculos, formas de vida integradas ao território.

Confira a programação completa

8h30 – Recepção

9h – Abertura
Nilson Gabas Júnior (MPEG) 
Roseli de Deus Lopes (IEA/USP)
Edivan Andrade (Setec/AP)
Rodolpho Zaluth Bastos (Semas/PA)
Andréa Latgé (MCTI)
João Paulo Capobianco (MMA)

9h30 – Palestra
Alexander Turra – Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano (IEA e IO/USP)

9h50 - Apresentação do relatório
José Pedro Costa (IEA/USP)
Cleverson dos Santos (MPEG) 
Nils Asp (UFPA)
Guillermo Estupiñan (Aliança Águas Amazônicas)
Sandra Regina Pereira Gonçalves (Confrem)

10h30 - Discussão 

11h às 12h – Entrevistas à imprensa

Serviço

Lançamento do Documento Estratégico da Foz do Amazonas

Local: Auditório Paulo Cavalcante, Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi. Av. Perimetral, 1901 - Terra Firme, Belém.

Data: 20 de agosto de 2025

Horário: das 8h30 ao meio-dia

Transmissão: A partir das 9h no YouTube do Museu Goeldi (youtube.com/@museugoeldi ) e do IEA-USP (https://www.youtube.com/@iea-usp) 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

foz do rio amazonas

museu emilio goeldi

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP)

biodiversidade
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

MAIS LIDAS EM BELÉM

Polícia

Carro pega fogo no km 9 da rodovia BR-316 em Ananindeua

Automóvel apresentou chamas na altura do capô e do motor

17.08.25 14h41

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

REVITALIZAÇÃO

Após reforma, nova feira de São Brás é entregue nesta terça-feira

Com a reforma, o espaço terá terá 195 equipamentos de venda completamente revitalizados

18.08.25 19h23

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda