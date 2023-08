Diálogos Amazônicos: 'não é bom para a comunidade', diz Cacique Raoni sobre drogas nas aldeias

O cacique kayapó Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas pela defesa da Amazônia e pelos direitos dos povos nativos, alertou, neste domingo (6), durante a quinta plenária do Diálogos Amazônicos, em Belém, a presença de drogas nas aldeias indígenas. A reunião, que foi realizada Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, reuniu cerca de 800 indígenas representantes de 100 povos e contou com a presença da ministra Sonia Guajarara.

A assembleia com o tema "povos indígenas das Amazônias: um novo projeto inclusivo para a região", trouxe à capital paraense representantes de povos do Suriname, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana Francesa, entre outros. O evento foi aberto por apresentação de jovens e crianças indígenas, onde mostram um pouco da cultura deles por meio de dança e canto.

Antes de falar sobre a questão dos entorpecentes, Raoni disse que é necessário que os jovens mantenham a cultura dos povos originários. “Nós, povos indígenas, vocês, da nova geração, têm que repensar e também manter a nossa cultura. Vocês não podem esquecer a nossa cultura. Vocês, jovens, precisam ter cuidado com certas coisas do homem branco” disse ele.

“Eu quero falar sobre o alcoolismo em aldeias indígenas, que não é bom. Drogas em aldeias indígenas é ruim para a comunidade”, continuou Raoni, que estava sentado ao lado do coordenador executivo da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Toya Manchineri.



O Diálogo Amazônicos é um evento que antecede a "Cúpula da Amazônia", que será feito no Hangar e terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chefes de estado de outros sete países que possuem a floresta amazônica em seu território.