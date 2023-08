Cúpula da Amazônia: Sônia Guajajara garante propostas dos eventos Pré-COP30 em documento final

A ministra Sônia Guajajara, da Secretaria dos Povos Indígenas, garantiu que todas as discussões do "Diálogos Amazônicos" e da "Cúpula da Amazônia", serão incorporadas ao documento final da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro de 2025. A afirmação ocorreu na tarde deste domingo (6), no Hangar - Centro de Convenções, na capital paraense.

A dúvida de muitos participantes dos eventos pré-COP era que as demandas dos movimentos sociais, debatidas em Belém, ficassem de fora da redação final do documento que já está quase concluído.

"O que foi discutido anteriormente, e aqui no Brasil nós participamos dessa construção da posição Brasil, é que todos os documentos que sairão das plenárias, aqui dos Diálogos Amazônicos, serão incorporados também ao documento oficial da Cúpula dos Presidentes", afirmou a ministra.