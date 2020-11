Belém recebe ações do Mutirão do Diabetes para promover conscientização

Belém registra cerca de 92 mil diabéticos, e 50% dos pacientes não sabem que têm diabetes. Na prevenção à doença conta muito a prática de exercícios físicos, o controle do peso e as pessoas que têm parentes com diabetes devem fazer sempre o exame da glicemia. São sinais do diabetes a pessoa começar a emagrecer, urinar muito (há casos de que o alto teor de açúcar na urina atrai formigas) e ainda tomar muita água. Para o repasse de orientações como essas, fornecidas pelo médico oftalmologista Edmundo Almeida, ao longo deste mês do Novembro Diabete Azul, campanha mundial de conscientização sobre a doença, Belém recebe ações do Mutirão do Diabetes.

O encerramento da programação do Mutirão iria ocorrer neste sábado (28), mas foi transferido para data a ser definida pela coordenação. A ação é uma iniciativa do Fórum Paraense do Mutirão do Diabetes, integrado por entidades unidas em prol da prevenção e do tratamento da enfermidade.

A intenção dos profissionais de saúde é levar informações sobre o tema a partir de uma visão multidisciplinar e realizar atendimentos básicos para a população em geral. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a enfermidade acomete 17 milhões de brasileiros, sendo que 49% desconhece esse diagnóstico. Causada pelo consumo excessivo do açúcar e o aumento do nível dessa substância no sangue, o diabetes traz inúmeras complicações para homens e mulheres, podendo ocasionar problemas nos olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos, além de provocar o mau funcionamento de vários órgãos, até infartos, derrames, insuficiência renal e impotência sexual.

Neste ano, por causa da pandemia do coronavírus, o Fórum atua com empresas e instituições na Grande Belém na realização de palestras e exames básicos e outros procedimentos de prevenção à doença.

De 7 e 21 deste mês ocorreram dois Mutirões, sendo atendidas 152 pessoas residentes na Missão Belém, em Benevides, e 137 colaboradores do Preço Baixo de Ananindeua. A ação deste ano conta com o apoio do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, Grupo Cynthia Charone, Grupo Formosa, Laboratório Paulo Azevedo, Preço Baixo Meio a Meio, Sociedade Paraense de Oftalmologia e Universidade da Amazônia.