Dia dos Pais no Parque da Cidade reúne histórias e declarações de amor paterno em Belém

Pais e filhos aproveitaram o fim de tarde deste domingo (10) no espaço público, celebrando a data com lazer, esporte e momentos de convivência

Gabriel da Mota
fonte

Espaço público registrou movimentação intensa de famílias no final da tarde deste domingo (10) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O Parque da Cidade, em Belém, recebeu um público especial no fim da tarde deste domingo (10), Dia dos Pais. Famílias inteiras se reuniram para aproveitar o espaço recém-inaugurado, marcado por amplas áreas verdes, pistas para caminhada e opções de lazer e alimentação para todas as idades. Entre jogos, brincadeiras e conversas, pais e filhos experienciaram, juntos, o genuíno significado da paternidade.

Para o advogado Sandro Matos, 52 anos e pai de três filhos, a comemoração teve um sabor de novidade. “É a primeira vez que eu venho aqui. Eles já tinham vindo, mas para mim é a primeira vez que estou trazendo e tendo essa oportunidade de passar um tempo com a família”, contou.

A escolha do local foi natural. “Primeiro porque é um momento único que a gente tem para passar com nossos filhos e também porque é um local novo, com bastante áreas verdes e lazer tanto para crianças quanto para adultos”, disse.

image O advogado Sandro Matos, 52, no espaço de atividades físicas com um dos filhos e o sobrinho (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Enquanto conversava, Sandro participava de atividades físicas com os filhos. “Nós fazemos ginástica, jogamos futebol, futsal e também musculação juntos. Procuramos ter momentos como esse, tanto com meus filhos quanto com a minha filha também”, explicou.

Ao falar sobre a paternidade, o tom se tornou mais reflexivo:

“O significado de ser pai é muito abrangente. É a completude do ser humano. É quando a gente consegue entender que o que nós temos como ser humano vai continuar. É a continuidade da vida”.

Promessa de pai para filho

Vestidos com o mesmo modelo de camisa, com o logotipo do herói dos quadrinhos Super Homem, o microempreendedor Fausto Garcia, 37 anos, e o filho Eduardo, de 5, já conheciam bem o Parque da Cidade, mas a visita desta vez teve um motivo especial. “Aqui foi uma promessa que eu fiz a ele. A gente foi no Mangal das Garças de manhã, à tarde almoçamos com a avó dele e agora, como prometi, viemos no Parque da Cidade”, contou.

Era a quinta vez dele e a sexta do filho no espaço. Para Fausto, o atrativo é claro. “Aqui é o espaço para a criança correr, se divertir, brincar e tudo mais. Por isso ele está ansioso, queria aproveitar o tempo inteiro”, disse o pai com o garoto no colo, que pedia para ir até à área infantil.

image O microempreendedor Fausto Garcia (37) e o filho Eduardo Garcia (5) estavam curtindo o Dia dos Pais em Belém desde a manhã (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ao refletir sobre o papel de pai, foi direto:

“É a melhor coisa do mundo. Antes de eu ser pai, eu criei meus dois sobrinhos e sempre quis ser pai de fato. Depois que ele nasceu, descobri a verdadeira razão. É um amor que é algo inexplicável. Só quem é pai realmente sabe”.

Lazer para desestressar

O motorista de aplicativo João Neto, 29 anos, chegou ao Parque da Cidade acompanhado dos três filhos — Maria Clara (3), João Miguel (8) e Bernardo (5) — para encerrar um dia inteiro de celebração. “Nem tudo é trabalho, é família também. Desde de manhã a gente estava passeando, almoçamos juntos e o final da tarde foi aqui”, contou.

A preferência pelo local é justificada pelo ambiente. “O que eu gosto aqui é o vento, o lazer, o passeio com a família e comer. É perfeito para desestressar um pouco”, pontuou.

image O motorista de aplicativo João Neto, 29, acompanhado dos filhos: Maria Clara (3), João Miguel (8) e Bernardo (5) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para ele, espaços públicos bem estruturados fazem diferença. “Com certeza é importante ter esses lugares. Tem o Parque da Cidade, tem o Portal da Amazônia. É perfeito, acho que foi a melhor coisa que aconteceu [a inauguração do espaço]”.

Sobre ser pai, João Neto resume em uma mudança de vida.

“A nossa vida muda. É responsabilidade, é família, é cuidar de tudo, da casa. A cabeça da pessoa muda totalmente”, finalizou.

Palavras-chave

dia dos pais

parque da cidade

belém

lazer

paternidade

histórias de pais e filhos
