Dia dos pais: filhos viajam para reencontro com os pais em data especial

A universitária Sâmela Dalila, de 26 anos, está ansiosa para encontrar logo seu pai e passar com ele o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (13). Na manhã desta quinta-feira (11), ela estava no Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, aguardando o momento de viajar para Capitão Poço, no nordeste paraense, onde mora o pai dela.

“Ele está ansioso. Já tem um tempinho que eu não vou. Está todo mundo ansioso com a minha chegada”, contou. Ela afirmou que, como estuda e mora em Belém, precisa ficar longe do pai, seu Reginaldo, de 63 anos. "Por isso, não consigo ir frequentemente pra lá”, afirmou, dizendo que a viagem, de ônibus, dura em média quatro horas.

A universitária Sâmela Dalila, 26: ansiosa para encontrar o pai e passar com ele o domingo (Ivan Duarte/O Liberal)

Sâmela disse que, na correria diária, não teve tempo de comprar o presente para o pai. “Pois é, né? Eu vou ter que comprar lá, porque, na correria, não consegui comprar nada em Belém. Vou deixar para comprar lá na minha cidade”, afirmou.

Mas o pai já disse o que pretende ganhar. “Ele me 'intimou'. Ele quer um copo térmico Stanley (para manter a bebida gelada)”, afirmou ela, bem-humorada. Sâmela disse que o semestre na faculdade terminou agora e, por isso, poderá passar vários dias ao lado do pai. “Estou muito ansiosa. Eu fico sozinha em Belém. Não tenho família aqui”, contou.

Ela aproveitou a reportagem para mandar uma mensagem antecipada para seu Reginaldo. “Pai, estou muito ansiosa para te ver e te dar um abração. Todo dia ele me liga e, quando liga, ele chora. Eu sei que ele vai ficar muito emocionado e eu também”, contou. “Quero que o senhor viva muitos anos para que essa data se repita várias vezes e a gente possa comemorar juntos”, afirmou Sâmela, cuja viagem estava marcada para 13 horas.

O acadêmico de Farmácia Kevin Lorran, de 20 anos, aguardava o momento de viajar para Acará, no nordeste do Pará, e encontrar seu pai, Delson, de 40 anos (Ivan Duarte/O Liberal)

Acadêmico de Farmácia destaca importância de seu pai para a vida dele

Também pela manhã, o acadêmico de Farmácia Kevin Lorran, de 20 anos, aguardava o momento de viajar para Acará, no nordeste do Pará, e encontrar seu pai, Delson, de 40 anos. Ele contou que a última vez que viu o pai foi há um mês.

Por causa da rotina em Belém, ele só consegue viajar para rever seu pai nos feriados. Kevin também disse que não teve tempo de comprar um presente para o pai, o que fará só quando chegar no Acará. “Ainda não sei o que vou comprar. Mas a gente está pensando em dar um perfume ou roupa, que ele gosta bastante”, contou.

Kevin disse que é importante poder passar essa data ao lado do pai. “É muito especial. É uma pessoa que está comigo sempre, ajudando na faculdade. Uma pessoa que eu vou levar para a minha vida inteira. Eu o tenho como um exemplo de vida”, afirmou. A viagem dele também estava marcada para 13 horas, chegando no Acará em torno de 4 da tarde desta quinta-feira.