Dia dos Pais: dicas de presentes para fazer em casa

O Dia dos Pais está chegando e com ele as demonstrações de amor pelo paizão. E uma maneira de tornar a data ainda mais especial é acertando no presente. Uma forma de não errar na escolha do mimo é usar a criatividade e fazer o presente em casa com itens de papelaria, por exemplo. Em Belém, a Papelaria Brazz Brazz oferece várias opções de materiais para quem deseja arrasar no presente do paizão.

Para escolher o melhor presente de Dia dos Pais, o primeiro passo é analisar os gostos e a personalidade do papai. Se ele gosta de jogos, por exemplo, uma ótima opção de presente é um quebra-cabeça com a foto do paizão e dos filhos.

Quebra-cabeça oferece uma experiência diferente e divertida para os papais (Freepik.com)

VEJA MAIS

A seguir, confira dicas de presentes para fazer em casa:

1. Suporte para gravatas: para fazer esse presente, é necessário os seguintes materiais: uma tábua de madeira, pregos e martelo. É válido destacar que também é possível pintar a tábua e os pregos, caso você queira deixar o presente repleto de personalidade;

2. Almofada personalizada: é um presente inesquecível que pode ser customizado de acordo com os gostos do paizão. Existem duas opções de fazer esse presente, são elas: comprar uma capa de almofada de cor lisa e neutra ou comprar o tecido para fazer uma capa do tamanho que desejar. Uma ótima maneira de realizar a customização é utilizando uma caneta para tecido e uma régua com o formato das letras;

3. Caneca personalizada: outra boa maneira de demonstrar todo o amor pelo patriarca da família é providenciando uma caneca personalizada. Para fazer esse presente é necessário uma caneta para escrever em porcelana e uma caneca lisa, na cor desejada. Com esses itens em mãos, escreva a homenagem para o seu pai e coloque a caneca no forno em 180 graus por 30 minutos. Em seguida, deixe esfriar e presenteie o seu papai;

4. Sacola supresa: uma sacola bem decorada com um mimo dentro também é um presente diferenciado. A decoração da sacola pode ser feita com cartolina estampada ou outro papel resistente e botões de camisa. Esse tipo de presente consegue deixar o coração paizão mais “quentinho” no segundo domingo de agosto.

Agora é só listar todos os materiais e ir até a Papelaria Brazz Brazz mais próxima ou conferir as opções de presentes disponíveis para o seu paizão no site da loja. A Brazz Brazz é garantia de variedade e economia.