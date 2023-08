Material escolar para professores: Brazz Brazz explica como se preparar para o semestre

O período de volta às aulas requer a aquisição de um bom material escolar, tanto para os estudantes quanto para os professores, já que os docentes também precisam de materiais para executar o trabalho em sala de aula. Todos os itens necessários para o dia a dia dos professores estão disponíveis em todas as unidades da Papelaria Brazz Brazz.

É válido destacar que mesmo que os itens de papelaria e acessórios para professores trabalharem em sala de aula sejam cedidos pela escola, alguns produtos são de responsabilidade do profissional. No entanto, a lista de material escolar para professor não é muito extensa.

Canetas são itens indispensáveis para os professores (André Oliveira/ O Liberal)

A seguir, confira a lista de material escolar para professor e a importância de cada item para o exercício da profissão:

1. Caneta para quadro branco: é um material utilizado para escrever e desenhar em lousa branca. Diferentemente do giz, que produz um pó fino, a caneta funciona por meio de tinta, que pode ser retirada do quadro com um apagador;

2. Caneta vermelha: esse é o item de papelaria mais usado no dia a dia do professor e também é um dos mais temidos por parte dos alunos, já que é utilizado na correção de provas e trabalhos. O uso desse tipo de caneta ocorre para que as anotações tenham mais destaque, pois os estudantes geralmente utilizam caneta azul ou preta para fazer trabalhos e provas;

3. Apagador: como já foi citado anteriormente, o apagador serve para limpar a lousa e conta com detalhes próprios, que ajudam na limpeza do giz ou da caneta para quadro. O apagador de lousa tradicional tem um tecido macio e absorvente, que evita que o pó do giz se espalhe no ar. Já o apagador para quadro branco é feito de borracha ou de Etil, Vinil e Acetato (E.V.A.);

4. Agenda: é um material de papelaria que funciona como um calendário para o professor anotar os compromissos, além de outras informações importantes como reuniões com os pais de alunos, entregas de trabalhos e dias de prova. A agenda também permite a visualização e organização das tarefas que serão realizadas com os alunos dentro da sala de aula;

5. Pastas organizadoras: a organização de provas e documentos é essencial para os docentes. Por isso, pastas de diversos tamanhos devem fazer parte de lista de material desses profissionais.

