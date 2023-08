Dia dos pais: cerca de 30 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Belém

Os cemitérios Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, localizado no bairro da Marambaia, em Belém, receberam serviços de limpeza e manutenção como preparação para o final de semana do Dia dos Pais. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb), são esperados cerca de 20 mil pessoas no cemitério Santa Izabel e 10 mil em São Jorge.

O horário de funcionamento dos locais é de segunda a sexta-feira, entre 8h até às 17h. Aos sábados e domingos, o espaço é aberto das 7h até às 16h. Os serviços de manutenção fazem parte da Operação de Dia dos Pais, feita pela Seurb, órgão que administra os locais.

Os cemitérios receberam equipes formadas por 50 pessoas para atuar no mutirão de limpeza. Foram feitas roçagem, capinagem e retirada de entulhos nos espaços entre as sepulturas, junto com o procedimento técnico para os postes de iluminação pública dos espaços.

“Esse é um momento delicado para familiares e amigos, por isso a operação veio para organizar e limpar o espaço como um todo”, disse Deivison Alves, secretário municipal de urbanismo.

Já a diretora de Necrópoles da Seurb, Tatiana Mendes, ressaltou sobre a importância de conservação dos espaços. "Intensificamos os trabalhos que já são realizados diariamente nos cemitérios, para garantir que os espaços continuem preservados para receber familiares no dia dos pais”, concluiu.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)