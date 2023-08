Pesquisa mostra que os paraenses vão presentear mais os pais

A procura por opções de presentes deve movimentar ainda mais o comércio varejista nos próximos dias. Com o Dia dos Pais se aproximando no domingo (13), aumentam as expectativas de vendas, conforme aponta a pesquisa recém divulgada pela Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio-PA).

A estimativa neste ano é de 9% a 14% de crescimento no volume de vendas, dependendo da estratégia de venda e do tipo de produto. De acordo com os dados, 74,6% dos entrevistados pretendem presentear seus pais no próximo domingo, dia 13.

Para a economista Lúcia Cristina Lisboa, da Fecomércio, apesar de alguns fatores limitantes para o aumento das vendas, como o índice de endividamento das famílias brasileiras e as taxas de juros ainda serem altas, a pesquisa aponta uma pequena melhora em relação a 2022.

“Após período da pandemia, as lojas físicas vêm tentando se recuperar e os consumidores voltando a comprar mais. Há um índice melhor de confiança, além de todo o apelo emotivo que a data representa, porque as reuniões familiares já tornaram-se mais normalizadas”, disse.

De acordo com a pesquisa, cerca de 69,2% dos consumidores deixam para comprar entre 15 dias e uma semana antes da data, 13,2% na véspera e 5% no próprio Dia dos Pais.

A analista de sistema Roseane Couto, 32 anos, conta que neste ano optou pela compra online e, por isso, se antecipou neste período. Segundo ela, isso lhe garante tranquilidade para escolher a melhor opção e ainda conseguir um bom desconto.

A ideia é garantir não só o presente, mas um preço razoável. “Eu sempre levo em consideração algo que meu pai vai gostar e que ele vai usar. Neste ano, já garanti o presente dele, um perfume que ele adora”, frisou.

Apesar da facilidade e da comodidade das compras online, a procura por lojas físicas lidera a preferência dos consumidores, atingindo um percentual de 85%, enquanto que o comércio eletrônico ficou em 9,4%.

Entre as intenções de compras mais apontadas pela pesquisa da Fecomércio, destacam-se o vestuário com 45%, seguido dos acessórios (como relógios, cinto, carteiras, entre outros objetos) com 17%; perfumes com 11% e calçados em 9,4%.

O levantamento demonstra ainda que os consumidores pretendem comprar mais ou igual ao ano passado e que o valor de gastos com presente é de até R$ 200. Mais de 45% dos consumidores pretendem desembolsar o mesmo valor; 24,5% pretendem gastar mais; 22,6% menos do que gastou ano passado; e 7,5% não comprou presente em 2022.

Outros presentes citados pelos consumidores foram: almoço/jantar, produtos de cuidados pessoais, cesta de café da manhã e eletrônicos (televisão, som, fone de ouvido, carregador de celular portátil, celular, computador, notebook).

O estudo feito pela Federação do Comércio também considerou a forma de comemoração da data. A maioria dos consumidores (80%) pretende passar o Dia dos Pais em casa, enquanto que 15% desejam sair para comemorar.

Na família da servidora pública Rafaela André, geralmente os irmãos se reúnem para oferecer um almoço em comemoração ao Dia dos Pais. “Não costumo comprar presente pro meu pai, só se ele for comigo escolher. Neste ano, ainda não combinamos nada. Ele (pai) geralmente decide em cima da hora o que ele quer de presente”, disse.

Veja a intenção de Consumo para o Dia dos Pais 2023

Pretendem Presentear:

- Sim: 74,6%

- Não: 25,4%

Estimativa de Crescimento das Vendas em relação a 2022:

- Entre 9% e 14%

Sobre Comemoração:

- Comemoração em Residências: 80%

- Comemoração Fora da Residência: 15%

Principais Presentes com Intenções de Compras:

- Vestuário: 45,3%

- Acessórios (relógios, cinto, etc.): 17%

- Perfumes: 11,3%

- Calçados: 9,4%

- Outros presentes: almoço/jantar, produtos de cuidados pessoais, cesta de café da manhã, eletrônicos (Televisão, som, fone de ouvido, carregador de celular portátil, celular, computador, notebook)

Valor Médio do Presente:

- Até R$ 200,00: 60%

Comparação com 2022:

- Mesmo valor do ano passado: 45,3%

- Mais do que gastou ano passado: 24,5%

- Menos do que gastou ano passado: 22,6%

- Não comprou: 7,5%

Forma de Pagamento:

- Parcelado no cartão de crédito: 47,2%

- À vista no cartão de débito ou transferência: 37,7%

- À vista com dinheiro em espécie: 13,2%

Momento da Compra:

- 15 dias a uma semana antes: 69,2%

- Na véspera: 13,2%

- No próprio dia dos Pais: 5%

Local de Compras:

- Lojas Físicas: 85%

- Comércio Eletrônico: 9,4%

- Outros: 5,6%

FONTE: Fecormércio.