Dia dos Namorados: o que fazer nesta data se você não tem namorado ou namorada? Veja 7 dicas

O Dia dos Namorados é comemorado no Brasil todo dia 12 de junho, sendo um momento em que os casais aproveitam para reforçar seu amor um pelo outro e fazer programas a dois. Entretanto, para quem está solteiro nessa data, pode ser um período um pouco difícil de passar sozinho. Sendo assim, veja 7 dicas sobre o que fazer nesta data se você não tem namorado ou namorada:

1 - Evite redes sociais

No Dia dos Namorados, os casais costumam usar as redes sociais para demonstrar o amor um pelo outro, o que pode ser algo bem difícil para quem está solteiro ficar vendo toda aquela enxurrada de declarações amorosas. Logo, o melhor remédio é evitar ao máximo ficar acessando as redes sociais durante a data. Pode ser também um tempo para que a pessoa consiga olhar para si, sem estar antenado ao que está sendo postado pelos casais apaixonados.

2 - Pratique exercícios

Manter a mente ocupada ajuda a fazer o Dia dos Namorados passar um pouco mais despercebido. Sendo assim, praticar alguma atividade física, seja um passeio de bicicleta, ou uma caminhada, corrida ou treinar em academia pode ser uma boa opção para os solteiros se distraírem.

3 - Saia com outros amigos solteiros

A amizade também é um relacionamento que deve ser regado e cultivado. Uma reunião com aquele amigo ou amiga que também está solteiro (a) pode ser uma boa opção. Assistir A um filme, sair para jantar ou algo mais caseiro entre amigos é sempre bem-vindo para passar o Dia dos Namorados sem tristeza.

4 - Compre um presente para você mesmo

Durante a época do Dia dos Namorados, várias lojas e sites oferecem super descontos em seus produtos. Essa é uma boa oportunidade para comprar um presente a si mesmo com preços mais baixos, valorizando a pessoa mais importante da sua vida: você mesmo.

5 - Conheça pessoas novas

Vai sair com amigos solteiros? Essa é uma boa oportunidade para conhecer pessoas novas, ampliar sua rede de relacionamentos e quem sabe, conhecer uma pessoa especial também. Muitas pessoas também estarão no mesmo status de solteiro no Dia dos Namorados, então, já possuem um ponto em comum.

6 - Aproveite para cozinhar

Caso o desejo seja ficar em casa para aproveitar a própria companhia, é interessante preparar algo especial para comer. Nada de delivery ou comida pronta! Preparar um almoço ou jantar especial para si também faz parte de um autocuidado, que deve ser explorado mais vezes ao longo do ano.

7 - Garanta um date solo

Talvez esta seja a principal dica. Um date solo é uma opção para reforçar que não é preciso estar acompanhado para aproveitar os bons momentos da vida. Sair sozinho para um restaurante, ao shopping ou até mesmo ir a uma festa. Essas são boas alternativas para fazer sozinho, bem como, para quem sabe encontrar alguém que também seja um solteiro no Dia dos Namorados.

Fonte: Metrópoles

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)