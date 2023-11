Dia do Radialista: profissionais renovam compromisso com público ouvinte

Um radialista pode ser conceituado como um ser que fala e ouve o público ou vice-versa. Isso porque a rádio tem um papel social tão forte de levar informações e entretenimento as pessoas que não raro muitos desses profissionais eram ouvintes e seguem carreira como radialista. E os radialistas, festejados neste 7 de novembro, data dedicada a esses profissionais, não se cansam de levar o coração para o estúdio de rádio para cumprir sua missão, como contam Markinho Pinheiro, Luizinho Moura e Abner Luiz, da Rádio Liberal FM.

O Dia do Radialista é comemorado em 7 de novembro, em homenagem ao compositor, músico e radialista Ary Barroso, nascido neste dia em 1903, ou seja, há 120 anos. No entanto, esses profissionais festejam também o 21 de setembro, quando, em 1943, o então presidente Getúlio Vargas assinou lei criando o piso salarial para essa profissão.

Markinho Pinheiro e Luizinho Moura em ação: serviço à população, todos os dias (Foto: Carmem Palheta / O Liberal)

Paixão

Markinho Pinheiro contabiliza 35 anos como radialista. "É a minha grande paixão, é a minha vida. Aqui, no Grupo Liberal, eu tenho 29 anos", conta. Atua como locutor e operador de áudio na Rádio Liberal FM - ele apresenta o programa "Conexão Liberal", das 14 às 17h, com música, entretenimento, notícias e prêmios. Markinho se apaixonou pelo rádio por intermédio de um amigo dele que mostrou esse trabalho em Recife (PE), no caso, a Rádio Cidade. "Foi um momento emocionante, eu não tinha pretensão de ser radialista, o meu sonho era ser oficial da Força Aérea Brasileira, na época eu fazia, inclusive, a Escola de Educação Física, estava já sendo graduado professor de Educação Física e aí o rádio veio e me absorveu e a paixão cresceu".

Para ser radialista, no entendimento de Markinho, é fundamental gostar do que se faz, entender que "tem pessoas lá do outro lado te ouvindo, ter cuidado com o que fala, com as opiniões, e ter o ouvinte sempre com você no teu coração e com muito carinho". O desafio maior é manter o rádio com audiência , "porque as mudanças são constantes, a internet chegou aí e muita gente dizia que o rádio iria acabar, e, pelo contrário, o rádio está mais forte do que nunca". Ele destaca que a Rádio Liberal FM está no portal OLiberal.com e no aplicativo Liberal Radios. Como diz Markinho, o rádio se transforma a cada dia em uma grande televisão, emissora de TV, com som e imagem.

Interação

Já Luizinho Moura atua em rádio desde 2021, e, no Grupo Liberal, passou a atuar em janeiro de 2022, como narrador de jogos de futebol. Este ano, veio para a rotina diária da Liberal FM, para fazer reportagens e também cobrir o futebol, inclusive, boletins na programação, além de narrador. "Eu tinha um sonho de infância, de escutar rádio com meu pai e sonhava em atuar nessa profissão", revela. Então, fez o curso de Jornalismo. "Eu tive a oportunidade de ouvir o meu nome no listão aqui na Rádio Liberal, e dois anos tive a oportunidade de vir trabalhar aqui", acrescenta.

Luizinho destaca que pode conviver com dois craques do rádio, referência dele, que são Markinho Pinheiro e Kaco Barros. "Impressiona o carinho que ele tem o ouvinte e que o ouvinte tem com ele", referindo-se aos radialistas.

E é o radialista Kaco Barros quem mostra um aspecto revelador da força da comunicação do rádio. "O ouvinte não quer apenas ouvir, ele quer também ser escutado", diz. Esse é o mote dos radialistas, inclusive, de Kaco, que apresenta o programa "Show dos Bairros", na Rádio Liberal FM. Kaco tem 26 anos como radialista, prestes a completar 24 anos na Liberal FM.

Kaco Barros: o ouvinte quer ser escutado (Foto: Divulgação)

"Ser radialista é uma missão que Deus me deu para eu desenvolver o meu dom da comunicação, e eu procuro sempre levar uma palavra amiga aos ouvintes, que buscam por esse amigo, o rádio. O ouvinte tem necessidade de ser ouvido", ressalta Kaco Barros.

Empatia

Para o diretor da Rádio Liberal FM, Abner Luiz, ser radialista é uma profissão muito nobre, "em que a gente consegue prestar um serviço junto à população, ter o ouvinte como amigo, dividir alegrias e dores do que acontece, principalmente, no quesito notícia, onde eu atuo, dentro de uma prestação de serviço que o rádio é muito capaz de fazer, saber das dificuldades da população, passando para o poder público e dando uma resposta ao nosso querido ouvinte".

Abner Luiz: do futebol para o estúdio de rádio (Foto: Everaldo Nascimento / O Liberal)

Abner Luiz conta que a motivação para ser radialista veio do esporte, já que ele atuou como atleta profissional de futebol em Belém, e a partir de então foi fazer uma faculdade de Comunicação. Daí, veio o espaço para fazer rádio, e o futebol no rádio é muito dinâmico, tem uma história que se confunde desde os primórdios, foi a primeira mídia de massa a transmitir jogos de futebol", como salienta o radialista.

"Com o rádio, eu aprendi a ser próximo da população. Esse é um aprendizado diário, porque o ouvinte se sente muito próximo a ti, tu não pedes licença para falar com ele, e ele ao mesmo tempo se sente muito próximo. O rádio humaniza, porque os ouvintes, primeiramente distantes, daqui a pouco são tão próximos que parecem alguém da tua casa mesmo", observa Abner. Ele contabiliza 23 anos, dos quais 21 na Rádio Liberal FM.

Essa emissora altamente popular segue a linha do Grupo Liberal de entregar produtos com qualidade ao público, ou seja, como frisa Abner Luiz, "ser uma rádio plural buscando oferecer o de melhor sempre, com notícia, programação musical sempre campeã e também entretenimento para todas as camadas da sociedade".