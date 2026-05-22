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Dia de Santa Rita de Cássia: Procissão das Rosas reúne centenas de fiéis em Belém

Santa Rita de Cássia é conhecida pelos católicos como a Santa dos Impossíveis e advogada das causas desesperadas

Saul Anjos
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Procissão das Rosas no bairro de Canudos, em Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A tradicional Procissão das Rosas reuniu centenas de fiéis na manhã desta sexta-feira (22), em Belém, durante as homenagens no dia de Santa Rita de Cássia, conhecida pelos católicos como a Santa dos Impossíveis e advogada das causas desesperadas.  A caminhada, que começou por volta das 8h40, saiu da Paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, logo após a missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém, e percorreu ruas do entorno da igreja em um clima de fé, emoção e devoção.

Rosas Vermelhas

Durante a procissão, muitos devotos carregavam rosas vermelhas nas mãos, símbolo marcante da santa, além de imagens religiosas, faixas e terços. As ruas ficaram tomadas por pessoas de diferentes idades, incluindo idosos, jovens e crianças vestidas com roupas litúrgicas, acompanhando a imagem de Santa Rita ornamentada com flores vermelhas e brancas. Em vários momentos, os fiéis se emocionaram durante as orações e homenagens.

Procissão das Rosas reúne centenas de fiéis em Belém

Durante a procissão, muitos devotos carregavam rosas vermelhas nas mãos, símbolo marcante da santa, além de imagens religiosas, faixas e terços. As ruas ficaram tomadas por pessoas de diferentes idades, incluindo idosos, jovens e crianças vestidas com roupas litúrgicas, acompanhando a imagem de Santa Rita ornamentada com flores vermelhas e brancas. Em vários momentos, os fiéis se emocionaram durante as orações e homenagens.

As imagens registradas pela reportagem mostram a forte participação popular na celebração, considerada uma das mais tradicionais da capital paraense. Fiéis acompanharam o trajeto sob forte sol, muitos utilizando sombrinhas e celulares para registrar o momento. Alguns devotos seguiram a caminhada vestidos com hábitos religiosos e segurando rosas, enquanto outros fizeram promessas e agradecimentos alcançados por intercessão da santa.

Idalina Alves, de 69 anos, que faz parte da Legião de Maria, da Paróquia São José de Queluz, acompanhou a Santa, assim como faz todos os anos. Para ela, participar da Procissão das Rosas representa “fé e dignidade católica”. “Somos legionárias de Maria e conduzimos o estandarte. Participamos de todas as procissões, tanto dos Lírios, que é de São José. É muito importante para a nossa fé”, disse ela.

Descalço e carregando um buquê como forma de agradecimento, o correspondente bancário Cássio Rosa, 41, disse que a tradição de participar da procissão foi passada por gerações. Além disso, o próprio nome dele é uma forma de homenagem à Santa dada pela mãe. “Desde pequeno, eu já vinha acompanhando com a minha avó e depois com a minha mãe. E, agora, como as duas se foram, vim continuar essa tradição da minha família em prestar homenagem à Santa Rita e agradecer pelas graças alcançadas. Depois que tive um problema de saúde há dois anos, venho agradecer pela minha vida”, relatou.  

A publicitária Gisela Silva, 34, acompanhou tudo de perto, vestida de Santa Rita de Cássia, para cumprir uma promessa feita pela mãe. “Ela representa muita fé e esperança. Participo há uns cinco anos e tem uns dois anos que venho vestida como Santa Rita de Cássia. Esse ano vim com a minha fé mais forte”, contou.

Para Maria da Piedade Melo Pinho, 70, a devoção vem desde que era criança. “Tenho recebido tantas bênçãos. Depois de Deus, Ela representa tudo e me atende. Tudo o que peço a Ela com amor, eu recebo. Estou há nove dias caminhando com ela em forma de agradecimento pelas graças atingidas”, destacou.

Patrimônio Cultural e Imaterial

Reconhecida desde 2019 como Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém, a Procissão das Rosas integra a programação da festividade de Santa Rita de Cássia, iniciada no último dia 13 de maio. Neste ano, a celebração teve como tema “Com Santa Rita, somos uma só alma e um só coração em missão”, reunindo missas, novenário e programação cultural ao longo dos últimos dias. Além da procissão, a Paróquia São José de Queluz mantém programação religiosa durante todo o dia, com celebrações às 11h, 17h e 19h, além de visitação dos fiéis.

Ananindeua

Dentro da programação da Arquidiocese de Belém, a festividade também é realizada no Santuário Santa Rita de Cássia, localizado na Cidade Nova V, We 32, em Ananindeua. Ao longo da sexta-feira, o santuário foi reservado para visitação, com missa às 7h, 9h, 12h, 17h, encerrando às 19h, com Missa Solene presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém.    

A festividade tem como tema “Santa Rita, modelo de esposa e mãe cristã” e será realizada até o dia 24 de maio, com missa às 19h, presidida por padres convidados, e programação cultural.

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