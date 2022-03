Dia de oração pela Rússia e Ucrânia tem programações em Belém; confira a agenda

Nesta sexta-feira (25), a Igreja Católica celebra, tradicionalmente, a Anunciação do Senhor, a exatos nove meses da data em que cristãos comemoram o nascimento de Jesus (25 de dezembro). Excepcionalmente, hoje está sendo dedicado também a orações pela consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, com programações ao longo de todo o dia.

A proposta foi feita pelo Papa Francisco, para que as igrejas católicas do mundo inteiro se reunissem em oração e, em Belém, o Arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa convocou a Arquidiocese para integrar o momento, com celebrações em todas as paróquias. Padres, diáconos, seminaristas, pastorais, movimentos, grupos, serviços, novas comunidades e o povo em geral estão convocados para a ação.

As programações iniciaram às 7h, com uma Santa Missa, e vão até às 18h30, encerrando com a Missa Solene da Anunciação do Senhor e o 12º aniversário de posse de Dom Alberto, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na Av. Antônio Barreto, 2167. Os eventos serão transmitidos ao vivo pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré, Rádio Nazaré) e redes sociais.

Confira a programação:

7h Santa Missa

9h às 12h – Festa da ACIES e Oração do Rosário pela paz

12h – Missa da Residência Episcopal

13h – Celebração Penitencial com Santo Padre

15h – Santo Terço. Responsabilidade: Movimento da Divina Misericórdia

16h – Missa

17h – Bênção Solene com o Santíssimo

17h30 – Oração de Vésperas

18h30 – Missa Solene da Anunciação do Senhor e 12º aniversário de posse de Dom Alberto