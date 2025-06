Dia da Marinha: Belém terá visitação a navios, desfile e cerimônia militar; veja a programação

Em comemoração ao "Dia da Marinha", celebrado tradicionalmente em 11 de junho, Belém receberá diversas programações gratuitas com visitação a navios, corrida, apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais, cerimônia militar, entre outros. Promovida pela Marinha do Brasil, os eventos começam neste sábado (7) com uma Parada Naval na Baía do Guajará, onde haverá um traslado de navios, lanchas e aeronaves da força militar.

A Parada Naval iniciará nas proximidades do Mercado Ver-o-Peso e passando por pontos turísticos, como a Estação das Docas e o Complexo Turístico do Ver-o-Rio. O evento contará com os Navios-Patrulha "Bocaina", "Guanabara", "Guarujá" e "Pampeiro"; o Aviso Balizador “Vega”; os Avisos-Auxiliares "Breves" e "Soure"; as Lanchas de Operações Ribeirinhas "Amazonas", "Façanha" e "Rio Negro"; e o helicóptero UH-15 Super Cougar. A Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval, composta por Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, apresentará canções populares e hinos militares no mesmo dia, na Estação das Docas, após a Parada Naval.

Banda dos Fuzileiros Navais

A Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval, composta por Fuzileiros Navais do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, se apresentará no dia 10 de junho (terça-feira), às 19h, no Shopping Bosque Grão-Pará. No repertório serão tocadas canções populares valorizando o Dia da Marinha, proporcionando ao público uma experiência vibrante e emocionante.

Corrida do Dia do Marinha

No dia 8 de junho (domingo), às 6h, na Praça Felipe Patroni, será dada a largada para a Corrida do Dia da Marinha. A prova será disputada nas modalidades 5km e 10km, com disputas nas categorias geral, militar da Marinha e pelotões militares. Os atletas vão correr pelas alamedas internas da sede do Comando do 4º Distrito Naval, no bairro da Cidade Velha.

Visitação pública a navios

Nos dias 7 e 8 de junho, haverá visitação pública a navios da Marinha do Brasil, na Estação das Docas. Estarão atracados ao Cais da Escadinha o Navio-Patrulha (NPa) “Bracuí” e o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantis”. No dia 7 (sábado), o público terá acesso aos navios das 12h às 16h. No dia 8 (domingo), os navios receberão visitantes das 9h às 16h. A entrada é gratuita.

O Navio-Patrulha “Bracuí” foi incorporado à Marinha do Brasil em 8 de abril de 1998. Subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, integra o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte. É equipado com um canhão 40mm e duas metralhadoras 20mm. A embarcação atua nos rios da Amazônia e nos litorais do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das leis, prevenir crimes ambientais e contribuir para a salvaguarda da vida humana

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Tocantins”, subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4), foi incorporado à Marinha do Brasil em 27 de julho de 2012. Tem como missão principal a realização de levantamentos hidroceanográficos em águas interiores na Bacia Amazônica, com a finalidade de contribuir para a atualização da cartografia náutica das principais hidrovias na região.

Cerimônia Cívico-Militar

Já no Dia da Marinha, 11 de junho, o Comando do 4º Distrito Naval realizará, na Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto), Cerimônia Cívico-Militar em celebração aos 160 anos da vitória na Batalha Naval do Riachuelo. O evento será marcado pela imposição da medalha da Ordem do Mérito Naval, honraria concedida a autoridades civis e militares que obtiveram destaque na prestação de relevantes serviços à Marinha.

Data

O dia 11 de junho de 1865 foi decisivo para os rumos do maior conflito armado na América do Sul, a Guerra da Tríplice Aliança. A vitória brasileira sobre o inimigo na batalha naval, travada diante da foz do Riachuelo, afluente do Rio Paraná, garantiu o poder sobre a região e, consecutivamente, o bloqueio do acesso do Paraguai ao mar, que ficou impedido de receber armamentos do exterior.

Serviço

Parada Naval

Data: 7 de junho (sábado), às 11h

Local: Baía do Guajará, em Belém (visível desde o Mercado Ver-o-Peso ao Complexo Turístico do Ver-o-Rio, com leitura de roteiro na Estação das Docas)

Visitação pública ao Navio-Patrulha “Bracuí” e ao Aviso Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins”

Datas: 7 de junho (sábado), das 12h às 16h; e 8 de junho (domingo), das 9h às 16h

Local: Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto, Estação das Docas)

Corrida do Dia do Marinheiro

Data: 8 de junho (domingo), às 6h

Local: largada na Praça Felipe Patroni, com percurso pelas alamedas do Comando do 4º Distrito Naval, na Cidade Velha

Apresentações da Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval

Data: 7 de junho (sábado), às 12h

Local: Estação das Docas

Data: 10 de junho, às 19h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

Cerimônia Cívico-Militar do Dia da Marinha

Data: 11 de junho (quarta-feira), às 19h. Evento aberto ao público.

Local: Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto, Estação das Docas)