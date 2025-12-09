Capa Jornal Amazônia
Dezembro Laranja mobiliza mutirão de prevenção ao câncer de pele em Belém; Veja como participar

O atendimento é gratuito para qualquer pessoa com suspeita da doença

Bruna Lima
fonte

Para a dermatologista Heliana Goes, presidente da SBD-PA, o atendimento gratuito desempenha papel essencial para reduzir desigualdades. (Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Pará)

A campanha Dezembro Laranja 2025, que reforça a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de pele, volta a mobilizar instituições e profissionais de saúde em todo o país. Como parte das ações, será realizado no dia 13 de dezembro, sábado, das 9h às 15h, o tradicional Dia do Atendimento Gratuito, iniciativa que conta com mais de 100 postos de atendimento e a participação de mais de 2 mil dermatologistas voluntários. Desde 1999, o mutirão já realizou mais de 600 mil consultas, identificando mais de 75 mil casos de cânceres cutâneos.

Em Belém, o atendimento será realizado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da UEPA, localizado na Travessa Perebebui, 2623, ao lado do Bosque.

A presidente da SBD-PA reforça que qualquer pessoa pode procurar o atendimento no dia 13 de dezembro. “O mutirão é voltado para avaliação de lesões suspeitas. Basta comparecer ao posto de atendimento”, afirma.

Responsável por cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a doença segue sendo um alerta permanente, especialmente em um país de clima tropical e altos índices de exposição solar.

Os dados da edição 2024 da campanha revelam que a população ainda se expõe ao sol de forma inadequada. Entre os 18 mil atendidos no ano passado, 62,51% declararam se expor ao sol sem proteção, e apenas 31,63% afirmaram usar protetor solar regularmente. O cenário preocupa especialmente diante da dificuldade de acesso a cuidados dermatológicos: pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 54% dos brasileiros, cerca de 90 milhões de pessoas, nunca consultaram um dermatologista.

Para a dermatologista Heliana Goes, presidente da SBD-PA, o atendimento gratuito desempenha papel essencial para reduzir desigualdades. “Com esse atendimento conseguimos realizar uma triagem dos pacientes com potencial de lesões malignas ou pré-malignas e direcionar para a melhor conduta”, explica.

Segundo Heliana, alguns sinais não devem ser ignorados. “Pintas, bolinhas ou feridas novas que surjam, ou que mudem de cor, especialmente se houver tons de marrom, preto ou azulado, devem ser avaliadas. Lesões que crescem rapidamente, que sangram com facilidade ou que tenham mais de 0,6 cm e formato assimétrico também são motivos de urgência”, orienta.

Mesmo com anos de campanhas, os hábitos de fotoproteção ainda não fazem parte da rotina dos brasileiros. Para Heliana, há avanços, mas ainda insuficientes. “Falta especialmente o uso correto e diário do filtro solar, principalmente entre a população mais vulnerável e que trabalha sob forte exposição solar. Além do protetor, roupas com mangas compridas, chapéus e óculos ajudam muito na prevenção”, lembra.

Diagnóstico precoce aumenta chances de cura

Nos mutirões, os cânceres mais frequentes são o carcinoma basocelular, seguido pelo carcinoma espinocelular e pelo melanoma, forma mais agressiva. A boa notícia é que, quando descobertos precocemente, a maioria dos casos tem altas taxas de cura, principalmente com tratamento cirúrgico.

Além de participar do mutirão, a dermatologista reforça cuidados simples e permanentes. “É essencial o uso de filtro solar nas áreas expostas, a partir dos seis meses de idade, evitar o sol das 9h às 16h e usar roupas feitas para proteger a pele”, orienta.

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

