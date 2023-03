Desvio na BR-316: a partir de sábado (11), tráfego muda no trecho entre km 7 e 8

Para que seja iniciada uma nova etapa das obras de drenagem da rodovia BR-316, por parte do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), a partir deste sábado (11), no sentido Marituba - Belém, será necessário fazer um desvio de trânsito para as pistas do BRT no trecho entre os quilômetros 7 e 8, da rua Paulo D´Arco até a avenida Ananin. Essas obras integram o projeto de reestruturação dos 10,8 primeiros quilômetros da BR-316, delegados pelo Estado.

O NGTM informa que o desvio de trânsito para as faixas de concreto será de 550 metros, e a previsão é que a colocação da tubulação dure cerca de 100 dias, considerando o período chuvoso. Durante essas ações, a circulação e o acesso de pedestres aos estabelecimentos comerciais e residenciais no local estão assegurados.

Desvio de trânsito; semáforo provisório

Diante da necessidade de interdição de uma das três faixas de asfalto da via para a obra, o trânsito será desviado para as faixas de concreto do corredor expresso de ônibus. Dessa forma serão garantidas três faixas em funcionamento na BR-316.

A faixa de asfalto liberada será destinada a veículos pesados, ônibus e condutores que forem acessar as vias. As duas faixas de concreto deverão ser utilizadas por carros pequenos e motocicletas. Pedestres e ciclistas deverão transitar por um espaço destinado a esse público.

Foi implantado um semáforo provisório para dar segurança na travessia de pedestres em frente ao Instituto Evandro Chagas (IEC). Sinaleiros vão orientar condutores e pedestres no ponto de travessia. Além desta faixa, distante cerca de 300 metros do local, existe uma passarela de ampla acessibilidade, que deve ser utilizada preferencialmente pelos pedestres.

A ação vai contar com o apoio do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) para viabilizar o início das atividades e garantir uma melhor fluidez no tráfego de veículos e segurança aos condutores, como repassa o NGTM.