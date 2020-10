Desrespeito às normas de prevenção e fiscalização precária: rotina no transporte público de Belém

O novo decreto publicado pela Prefeitura de Belém esta semana tem como objetivo segurar a alta no contágio pelo novo coronavírus na capital paraense. Apesar da curva ascendente de contaminação registrada em outubro, nas ruas da cidade não é difícil encontrar pessoas sem fazer uso de máscaras, inclusive no transporte coletivo, o que é obrigatório e pode gerar punições ao infrator. A fiscalização precária favorece o desrespeito.

A movimentação nas paradas da cidade não era intensa na última sexta-feira (30), mas poucas pessoas respeitavam as medidas de combate à propagação do novo coronavírus. Em paradas na Av. Almirante Barroso, no Entroncamento e Av. Júlio César, a reportagem identificou pelo menos 20 pessoas que entraram no transporte coletivo sem máscaras, um descumprimento do protocolo de segurança que pode acarretar advertência e multa de 150 reais, segundo o artigo 14 do decreto municipal Nº 97.653/2020. Entretanto, não havia nenhum tipo de fiscalização nos locais citados.

A diarista Luana Amaral pega ônibus porque não tem outra opção, mas admite se sentir insegura. "Todos os dias está assim. Até tento evitar horários de pico, mas esse fim de tarde que eu volto para casa é cruel. Não há fiscalização alguma e parece que tudo voltou ao normal", lamenta ela enquanto aguarda o ônibus em uma parada da Av. Almirante Barroso. Para Ângela Diniz, o pior é ver as pessoas entrando no coletivo sem máscara.

"Do que adianta alguns se protegerem e outros não? Aí o motorista não fala nada, o cobrador também não. Fica difícil assim porque daqui uns dias vamos ver o resultado disso, tenho certeza", disse a recepcionista. Ela conta que já presenciou uma pessoa sem máscara espirrando no ônibus. "O ideal seria que cada um fizesse a sua parte, mas já não acredito mais isso. Teria que repreender, mas nunca vi ninguém fazendo isso", observa.

Em nota, a Prefeitura informou que o Comitê de Segurança Municipal já aplicou 200 multas pela não utilização de máscaras. Afirmou também que o órgão trabalha de forma educativa, conscientizando a população sobre a importância do uso da proteção e que já distribuiu mais de 18 mil máscaras. Procurada, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou que, na próxima semana, uma reunião alinhará como a fiscalização será fortalecida no período determinado pelo decreto, em parceria com outros órgãos municipais.