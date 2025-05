Desenvolvimento humano em alta: o impacto do autoconhecimento na vida e na carreira”

Cada vez mais as pessoas vêm investindo em autoconheciemento. Um exemplo disso é a busca por palestrascomo a da atriz e empresária Giovanna Antonelli, que estará em Belém no próximo dia 28 de maio, com a palestra “Discurso do Óbvio”, que acontece às 21h no Hangar Centro de Convenções.

Para o psicólogo e especialista em psicologia organizacional, João Jorge Neto, esse interesse por desenvolvimento pessoal reflete uma mudança de mentalidade. “Desenvolvimento pessoal e profissional não são processos separados. Muitas das dificuldades que enfrentamos no trabalho, insegurança, procrastinação, dificuldade de liderança, estão diretamente ligadas a questões internas, como autoestima, medo de errar ou necessidade de aprovação”, explica.

Na avaliação dele, investir no autoconhecimento é um passo fundamental para quem deseja não só melhorar a performance profissional, mas viver de forma mais equilibrada e consciente. “É um processo que exige constância, tempo e compromisso. Crescimento real não acontece do dia para a noite”, reforça.

Apesar do interesse crescente, o psicólogo consultado alerta para um fenômeno que também chama atenção: a busca, muitas vezes, por soluções rápidas ou conteúdos superficiais. “O movimento é positivo, porque as pessoas estão olhando mais para si, questionando padrões e buscando entender melhor suas emoções. Mas é preciso cuidado para que isso não fique restrito a frases prontas da internet ou práticas que não promovem mudanças profundas”, avalia.

Ele lembra que, embora tanto a psicoterapia quanto o coaching possam contribuir com o processo de autoconhecimento, eles têm propostas e métodos diferentes. “A psicoterapia oferece uma investigação mais profunda das emoções, da história de vida, dos padrões inconscientes, enquanto o coaching costuma ser mais direcionado a metas específicas, sejam elas pessoais ou profissionais. O que não se pode é tratar um como substituto do outro”, pontua.

Terapias integrativas ganham espaço

Além da psicologia tradicional e do coaching, as terapias integrativas também têm conquistado adeptos. A terapeuta Caroline Everton Teles, que atua com práticas como reiki, cura quântica, fitoenergética e leitura de runas, afirma que cada vez mais pessoas buscam esse tipo de atendimento como complemento ao cuidado emocional. “O nosso trabalho ajuda as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, a encontrarem equilíbrio e clareza para enfrentar seus desafios”, diz.

Reflexão coletiva

A palestra de Giovanna Antonelli surge nesse cenário como um convite à reflexão. Mais do que falar sobre sua própria trajetória, a atriz propõe um olhar para o que ela chama de “óbvio não percebido”, atitudes, escolhas e mudanças que estão ao alcance, mas muitas vezes são ignoradas na correria do dia a dia.

O evento é uma realização do site O Antagônico e reforça que, seja por meio da psicologia, de terapias complementares ou do desenvolvimento de habilidades, o caminho do autoconhecimento é hoje uma busca cada vez mais presente , e necessária, para quem deseja viver com mais propósito, saúde mental e realização.

Por trás da fama e da imagem pública, Giovanna, que também é empresária, leva ao palco reflexões que dialogam com um movimento crescente: a busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento humano, que tem mobilizado milhares de pessoas, seja por meio da psicoterapia, coaching, terapias integrativas ou treinamentos comportamentais.